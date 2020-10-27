沙田「迷你」洋房名日．九肚山加推27伙 周六開賣98伙

新盤混戰持續，長實（1113）旗下沙田新盤名日．九肚山最新加推項目第3張價單，涉約27伙單位，折實平均呎價1.76萬元，並同時落實於本周六（31日）首輪開售98伙。

一手新例後最細洋房新盤名日．九肚山於上周六起收票，長實地產投資董事黃思聰指，市場反應熱烈，項目以折實均呎1.76萬元元加推27伙，較第2張價單提價2%至3%；連同早前推出單位，項目將於本周六開賣。黃續指，同地段目前平均呎價均逾2萬元，相信項目下批單位將有一定加價空間。

長實助理營業經理陳詠慈表示，名日．九肚山第3張價單推出27伙單位，當中包括首度推出2伙平台特色戶及部份1座單位；維持最高折扣22%，單位折實價785萬至2,371萬元，折實呎價19,339至16,219元，整批折實平均呎價17,686元。至於首輪發售的98伙單位，包括49個2房、32個3房及17個4房，折實價介乎762.8萬至2764.4萬元，折實呎價15,599至22,557元。

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