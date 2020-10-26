螞蟻IPO拆解｜半年多賺5倍 螞蟻3大吸金大法「財仔」生意急升跑贏支付

螞蟻集團（新上市編號：6688）估值越升越有，以昨日公佈每股H股80港元計算，估值高達2.43萬港元（3,115億美元），是繼母公司阿里（9988）及騰訊（700）後，港股第三大市值的上市公司。規模約為4間滙控（005）、14間長和（001）。

近日港匯持續轉強，不斷觸及7.75強方兌換保證水平，大量資金「泊岸」準備認購螞蟻。本港銀行體系總結餘將增加至逾4,000億港元，距離2015年時4,260億港元的歷史高位相當接近，到底螞蟻有何吸引力，支撐到如此高估值，同時吸引大戶、散戶蜂擁而至？

翻查螞蟻上市文件，今年首3季收入按年升43%至1,181.91億元（人民幣．下同），主要來自數字金融科技平台收入的增長，其次為數字支付與商家服務收入的增長。至於「數字金融科技」，其實以「財仔」借貸生意為主。

螞蟻至6月底止半年收入為725.28億元，按年升38%；非國際財務報告準則下，利潤為239.12億元，按年升5倍。公司主要有三大業務：數字支付與商家服務、數字金融科技平台及創新業務，半年收入分別為260億、459億及54.4億，其中數字金融科技佔比達63.4%。

數字支付收入按年增13.1%至260.11億元；對比數字金融科技包括微貸、理財及保險，其中微貸科技以消費及小微經營者為主，半年收入按年增59%至285.86億元，主要由於單個用戶餘額上升及用戶數目增加；而理財科技收入增56%至112.83億元；保險科技收入增47%至61.04億元。微貸生意已明顯跑贏支付業務。

以地區計算，今年上半年中國佔整體收入95.6%，比例較過去數年略為增加，中國境外收入主要來自跨境支付服務。

螞蟻稱，旗下支付寶APP已經是中國數字支付的代表，在多年來更新下，支付寶已不單單是純付款APP，還包括支付服務，消費信貸、理財及保險等數字金融服務。由第三方提供的外賣、出行、娛樂服務，以及便民服務等日常生活服務。而商家可以接收付款，獲取數字金融服務（如小微經營者信貸及理財產品），並通過支付寶APP和超過200萬個小程序向消費者提供日常生活服務。

在數字支付方面，支付收入主要來自基於交易量的一定比例向商家和交易平台收取的交易費用。渠道是阿里旗下淘寶、天貓和1688.com等平台上買家和賣家完成交易的主要支付手段。至今年6月30日止12個月期間，平台處理的中國總支付交易規模高達118萬億元人民幣，同期國際總支付交易規模為6,220億元人民幣。

在數字金融科技平台方面，服務類型包括微貸、理財及保險科技，在平台上進行過數字金融服務交易的用戶達7.29億。至6月，消費信貸規模達1.732萬億、資產管理規模達4.099萬億、保費及分攤金額達520億，全為中國市場第一。

微貸科技平台包括中國第一批為普通消費者的日常消費所提供的數字化無抵押循環消費信貸產品「花唄」，為消費者提供長達40天的免息期。消費者可在消費時或免息期後選擇3至12個月的分期還款，最低信用額度20元。至6月大多數花唄用戶的日利率為0.04%左右或以下；而「借唄」是一個數字化無抵押的短期消費信貸產品，供有花唄信用紀錄積累的用戶進行大額消費時使用，最低信用額度1,000元。

至於理財科技平台，螞蟻於13年推出了餘額寶，主要與約170家資產管理公司合作，讓用戶在支付寶APP里獲得資金收益。現時平台上為用戶提供了6,000多種產品，投資門檻低至人民幣1元。至6月止12個月期間，共有約五億用戶曾通過平台的消費信貸服務獲得貸款。而「大理財」是一個提供豐富理財產品的線上平台，提供不同的風險及收益屬性的產品。

保險科技方面，與約90家中國保險合作機構進行合作，提出壽險（如養老保險「全民保」）、健康險和互助項目等，亦推出提供100多種重大疾病的健康保障的「相互寶」。至6月止12個月期間，超過5.7億支付寶用戶通過平台投保或受保，或參與了互助項目「相互寶」，促成的保費規模及分攤金額達520億元。

最後在創新業務方面，公司透過區塊鏈商業化應用和用戶場景提供服務，包括供應鏈金融、跨境匯款、慈善捐贈和商品溯源等。如通過區塊鏈技術，中國的小微IT設備租賃公司可以更便利地以低成本購買及租賃筆記本電腦和打印機等IT設備。

除螞蟻集團外，同為金融科技中國京東數科及陸金所亦紛紛準備上市，據陸金所在美上市的招股書中，提到第一大非傳統金融服務提供商的市佔達48至51%，產生的客戶資產總額達4萬億至4.2萬億元，第二大市佔為16至18%，資產總額為1.3萬億至1.5萬億元，而陸金所排第三，市佔為5%。以至推斷第一、二名為螞蟻及京東數科，在客戶資產規模上，螞蟻在中國市場有絕對領導地位，亦成為機構投資者部署入場的一大誘因。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

上車必讀天書 「九成按」入市懶人包

點擊即睇《按揭必讀手冊》電子書

----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！