Impossible Foods冀港銷售反應與美相若

【本報訊】主要以植物蛋白複製「肉香」的植物肉攻港已非新鮮事，消費者開始消化熱潮，轉向了解這科研食品行業灌輸予市場的資訊。有人將其與齋舖素食比較，認為植物肉只是舊酒新瓶；亦有營養師提醒，植物肉代替動物肉未必利多於弊。兩年半前攻港的美國植物肉製造公司Impossible Foods，香港區總經理藍凱慧接受《蘋果》專訪時解答坊間疑惑。

對於有指植物肉與齋舖素肉大同小異，藍凱慧認為，Impossible Foods針對的並非素食者，而是針對喜愛食肉的人，「我哋研發過程係針對動物肉為主要競爭對手，由科研開始了解點解肉會有肉味，點解會有肉香，點解煎肉時會有嗰個效果，各方面都研發，然後做呢個產品出嚟」，理念是全球的食肉量轉化為食植物肉來保護環境，植物肉亦非市面上銷售多年的素肉可比擬。

旗下生牛肉進軍香港

環境以外，消費者更關心植物肉在營養價值上能否媲美動物肉。藍說：「以同樣分量的Impossible生牛肉同傳統牛肉比，前者提供到相同分量的蛋白質同鐵質，但總脂肪含量比牛肉少四成；因為唔係動物肉，所以唔會有膽固醇，動物入面有嘅荷爾蒙，又或者係抗生素，甚至係屠場嘅污染，呢啲都係冇」，公司將產品的環境效益及其他數據公開，消費者可到官網查閱了解。是否食得更健康，食品成份、烹調方法和配料調味亦有關係，消費者宜自行判斷。

藍凱慧於2018年10月加盟Impossible Foods，曾於跨國食品機構如雀巢香港，以及金寶湯亞洲負責港台地區的品牌發展工作。以往培育的盡是發展成熟的大牌子，她認為建立全新品牌要退後一步，首要讓市場認識公司理念。

現時Impossible Foods在港銷售三款產品——牛肉漢堡、豬柳漢堡及生牛肉，上周生牛肉產品已進軍零售渠道。藍認為，特別是年輕一代的港人對環境保育追求的方向清晰，能夠幫助保護環境的產品認受性提高，她對新產品的期望大，希望市場反應能媲美美國市場。