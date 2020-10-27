二手蝕讓｜啟德天寰首跌穿買入價 一房輸90萬離場

啟德多個屋苑陸續夠三年額外印花稅鬆綁，二手成交漸漸增加，部份業主止蝕離場。區內代理表示，本月區內暫錄得約5宗成交，其中天寰3座低層D室，實用面積343方呎，屬一房間隔，原業主2017年6月以800萬元一手買入單位，原以800萬元「平手價」放盤，因急於套現，最終連減三口價共52萬元，至748萬元才能甩貨，呎價21,808元，持貨3年賬面損手52萬元或6.5%，若連佣金及釐印費等開支，估計實際蝕讓約90萬元，為屋苑首宗「流血」個案。據知，業主沒有透露賣樓原因，「只係講好急，快賣。」

資料顯示，天寰今年以來錄得約12宗二手買賣，全部錄得賬面獲利離場，樓價升幅7%至26%。

溱柏特色戶賣1,900萬明賺實蝕

元朗貴價戶亦錄得損手個案。中原地產溫旭銘表示，新盤市場熾熱氣氛帶動下，二手市場頻錄大碼成交。元朗溱柏剛得一宗特色單位成交，屬1座頂層，實用面積1,346方呎，4房套房間隔，平台約196呎，天台約1,190呎，附連兩個車位，叫價2,000萬元，議價100萬元，以1,900萬元易手，呎價14,116元。

溫旭銘表示，買家為區內換樓客，鍾情單位向南，享開揚山景，見近期新盤交投暢旺，入市信心增強，見上述特色戶放盤罕有，快速決定入市作新居。原業主於2015年7月以1,858.1萬元向發展商購入上址及車位，持貨5年轉售，賬面獲利41.9萬元，升值僅2.3%，連使費料蝕約47萬元。

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