倒錢落海｜屯門御半山一周「六連撻」 新地殺定逾620萬

新地（016）屯門御半山自本月初起以現樓形式推售，兩期至今累售936伙，佔單位可售總數逾98%，套現超過61.5億元。不過近日連錄撻大定個案，過去一周連錄6宗撻定，涉及定金逾620萬元。

最新2宗撻定包括1A座28樓C室，實用面積447方呎，2房間隔，2018年6月以742.03萬售，呎價16,600元。買家當年選用建築期付款，以「滴滴金」方式，在簽臨約後5個月後計，每個月加付1%樓價。至20個月時再每月付1%，料前後共付了15%定金。交易在今日正式終止，買家料損失111.3萬元。

另一伙是1B座9樓G室，實用面積386方呎，1房間隔，同年5月以582.04萬元售，呎價15,079元。買家採180天付款，料已付10%定金，同樣今日撻定，損失約58.204萬元。

另外，發展商將部份貨尾提價，加幅高達5%。同時上載最新銷售安排，6伙第1及2期分別提供4伙及2伙，合共6伙單位應市，實用面積由312方呎至455方呎，當中包括2伙1房、 2伙1房連儲物房及2伙2房。若以60日付款計劃計算，折實價596.75萬至737.1萬元，折實呎價15,531至19,374元，平均折實呎價16,914元。該批單位將於本周六上午11時開始以先到先得形式出售。

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