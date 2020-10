MyGut者言｜當因航噏in the air（徐家健）

In the name of the grandfather, and of the airline, and of the Holy ... shit!

因阿爺之名,因航再次成為眾矢之的。裁員8,500,5,300是本地員工,還未計留下來受減薪影響的。港龍倒閉,有說是要讓出航權明益內地航空公司。更嚴重的指控,既然早前已接受政府注資近300億,為甚麼收了納稅人血汗錢還要向有份交稅的員工開刀?原來,國泰在資本重組的一刻已透露玄機:「除資本重組建議之外,董事局擬實施新一輪高層減薪以及第二輪員工自願性無薪假計劃, 並就長遠而言全面重新評估國泰集團經營模式之各方面,以滿足香港的航空旅運需要,並同時保持國泰的財務狀況在穩健水平以及履行其對股東的責任。」

留意,履行其對股東的責任,而非員工或其他社會責任。開源節流,注資和裁員是沒有矛盾的。月初,發改委批覆廣州白雲機場逾500億元擴建工程,區內航空業的競爭,將改變香港的航空旅運需要。重新評估國泰的經營模式,是殘酷的市場決定。港府的補就業計劃,似乎只把大規模裁員延遲了一點。

Babe問:「炒人,有冇睇過George Clooney嗰套《Up in the Air》?」我讀出戲中一段念念不忘的男女對話:「I thought I was a part of your real life…」女友接力:「I thought our relationship was perfectly clear. I mean…you are an escape. You’re a break from our normal lives, you’re a … a parenthesis. 」我忍不住跟男主角一起自言自語:「原來我只是一個parenthesis, 國泰的命運將會是大灣區發展的一個parenthesis嗎?

