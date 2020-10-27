MyGut者言｜當因航噏in the air（徐家健）

In the name of the grandfather, and of the airline, and of the Holy ... shit！

因阿爺之名，因航再次成為眾矢之的。裁員8,500，5,300是本地員工，還未計留下來受減薪影響的。港龍倒閉，有說是要讓出航權明益內地航空公司。更嚴重的指控，既然早前已接受政府注資近300億，為甚麼收了納稅人血汗錢還要向有份交稅的員工開刀？原來，國泰在資本重組的一刻已透露玄機：「除資本重組建議之外，董事局擬實施新一輪高層減薪以及第二輪員工自願性無薪假計劃， 並就長遠而言全面重新評估國泰集團經營模式之各方面，以滿足香港的航空旅運需要，並同時保持國泰的財務狀況在穩健水平以及履行其對股東的責任。」

留意，履行其對股東的責任，而非員工或其他社會責任。開源節流，注資和裁員是沒有矛盾的。月初，發改委批覆廣州白雲機場逾500億元擴建工程，區內航空業的競爭，將改變香港的航空旅運需要。重新評估國泰的經營模式，是殘酷的市場決定。港府的補就業計劃，似乎只把大規模裁員延遲了一點。

Babe問：「炒人，有冇睇過George Clooney嗰套《Up in the Air》？」我讀出戲中一段念念不忘的男女對話：「I thought I was a part of your real life…」女友接力：「I thought our relationship was perfectly clear. I mean…you are an escape. You’re a break from our normal lives, you’re a … a parenthesis. 」我忍不住跟男主角一起自言自語：「原來我只是一個parenthesis， 國泰的命運將會是大灣區發展的一個parenthesis嗎？

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