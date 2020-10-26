【中環迷你裙 】車市復蘇　輪胎股踩油衝 - Samantha

美國總統大選終於完成最後一場選舉辯論，民調似乎沒大逆轉，拜假如今次特朗普照樣可以贏出，某程度宣告主流媒體的末日，全球輿論生態也要改寫。越接近大選，原本聲勢浩大的環保股和科技股均出現回吐，這些都是拜登當選後受惠的股票，未來兩周更需要審慎。

是日推介的股票回歸舊經濟股，升幅不會夠新經濟股凌厲，主要是博衰到盡頭的極地反彈，其中一隻潛力股是北美最大的輪胎製造商Goodyear（GT），與香港人熟悉的Bridgestone（石橋）和Michelin（米芝蓮）同樣是全球頭五的品牌，是一間百年老店，服務範疇廣泛，有用於飛機、商用貨車、建築用卡車、露營車的車胎都有其產品線。

上半年全球疫情重挫汽車業等製造業，一眾汽車經銷商志在減庫存，來到10月終於傳來庫存不夠的消息，超低利率刺激了換車的需求，適逢第4季是賣車的旺季，市場都憧憬汽車板塊會迎來生機。

GT第二季虧損6.96億美元，他們預計第3季業績與第2季相若，本周五公佈第3季業績，若業績稍有好轉都會成為炒上的催化劑。同業歐洲的Michelin上周公佈第3季業績，率先錄得好轉，公司也調高全年業績指引。

GT最新研究能否裝入一顆膠囊，一旦輪胎有破損，膠囊內的液態膠料會自動修補胎面磨損的部份，輪胎往後只要更換膠囊，不需要更換輪胎，這還需要投入更多研發的努力，但這對於不懂換胎的Samantha來說，絕對是好消息。上月GT重回利曼24小時耐力賽，協助車隊贏得前三名，向市場重塑其輪胎的實力。本周五公佈第3季的業績前，可小注買入，加注與否待業績公佈再決定。

Samantha

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