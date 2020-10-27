美股三件事｜隔晚股災後美期微彈 AMD同意350億收購Xilinx

1.隔晚美股全面大跌

美股周一表現以股災形容亦不為過，標指一度跌2.9%，收市稍為收窄至1.9%，跌穿50天線報3400點，當中超過9成成份股見紅。

另外納指則緊守50天線，跌幅1.6%相對算少，2823隻成份股中2276隻向下（80%）。

之於國會刺激經濟方案就隨着參議院進入大選前休會期，幾乎就可以肯定要等到大選後有會有方案。

最新美期則稍稍反彈︰標指期貨升0.45%、道期升0.3%、納指100期貨升0.6%

2.半導體大Deal

AMD同意以350億美元價值股份收購Xilinx（XLNX），每股XLNX可獲1.7234股AMD，換算大約價值143美元，較XLNX周一收市價溢價25%。目前有待股東及監管機構批准，估計需時18個月。

合併後的AMD市值將達到1350億美元，拉近與傳統大廠Intel（INTC）的1900億市值的距離。分析相信收購將加強AMD數據中心晶片業務。

AMD股價盤前一度跌5%，及後收窄至跌不足1%，另外集團將於今日盤後將會公佈業績。XLNX價股則升12.5%。

3.藥股業績

美股大藥廠公佈業績，Ｍerck（MRK）收入勝預期，同時提高全年收入指引，主要受惠一款癌症療程Keytruda。

另外Pfizer（PFE）則錄得勝預期盈利，但收入則令人失望，股價盤前微跌0.1%。至於疫苗進展，輝端指有4.2萬人參與後期試驗，將會擴展到低至16歲的年青人以及長者。

個股消息︰

AIG︰宣佈換CEO後，股價盤前升超過6%

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