人幣升值｜中國外滙交易中心：逆周期因子淡出中間價報價

中國外滙交易中心傍晚公佈，近期部分人民幣兌美元中間價報價行基於自身對經濟基本面及市場情況判斷，陸續主動將人民幣兌美元中間價報價模型中的「逆周期因子」淡出使用。

公告指，調整後的報價模型有利提升報價行中間價報價透明度、基準性及有效性，亦是外滙市場自律機制中市場主體發揮作用的體現。今年以來，外滙市場運行平穩，國際收支趨於平衡，人民幣匯率以市場供求為基礎雙向浮動、彈性增強。

外電較早時引述消息人士報道，人民銀行要求報價行將人民幣兌美元中間價定價機制中的逆周期因子恢復中性，以更好反映滙率靈活性，驅動滙率形成雙向波動。

離岸人民幣（CNH）兑美元今日午後走貶，曾跌300點見6.7234，截至晚上9時50分，離岸價報6.7018。

人民幣中間價定價機制在2017年5月底引入逆周期因子，報價模型由收市價、一籃子貨幣匯率變化及逆周期因子3項因素組成。所謂逆周期因子，能於人民幣滙率面臨較大貶值壓力時，用更強的中間價水平引導市場預期，扭轉人民幣跌勢。2018年初人民幣轉強，人行曾建議各報價行將逆周期因子恢復中性，惟同年6月人民幣快速下跌，人行遂於同年8月重啟逆周期因子至今。

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