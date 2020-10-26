螞蟻IPO拆解｜料馬雲身家暴增 曾歷剝離爭議：「不完美、但正確」

胡潤研究院最新發佈《2020胡潤百富榜》，螞蟻集團（新上市編號：6688）創辦人馬雲財富增長1,250億元（人民幣．下同），以4,000億元第四次成為中國首富；騰訊（700）主席馬化騰財富增長1,300億，以3,900億元位列第二，與馬雲差距僅100億。但隨螞蟻上市釋放大量價值，馬雲身家有望大幅度拋離。

螞蟻在上交所上載的招股書提到，大股東為杭州雲鉑投資，井賢棟、胡曉明及蔣芳分別持股22%、馬雲則持有34%。而雲鉑投資分別通過杭州君瀚及杭州君澳合共持有50.5%螞蟻，阿里則通過子公司持有32.6%，而至7月2日馬雲則持阿里4.8%。

早前馬雲控制的兩合夥企業杭州君瀚、杭州君澳、杭州阿里巴巴已得到中國證監會批准，可在本次H股發行的同時，分別將其所持的3.5億股、1.2億股及16億股內部未上市股份轉為境外上市股份，而螞蟻上市後，以馬雲為首的合夥人共計將有39.55%螞蟻股份。其中君瀚將分別持有螞蟻A股的22.2%、H股的1.15%股權；君澳將持有螞蟻A股的15.8%、H股的0.4%。君瀚及君澳大股東包括馬雲、彭蕾、井賢棟、陸兆禧等，以市值3,100億美元計算，加上阿里則預估共將有29.4%螞蟻股份，馬雲至6月個人持阿里4.8%，單靠阿里持股已可令身家增加342億港元。

現年47歲的井賢棟94年畢業於上海交通大學管理學院；05年7月畢業於明尼蘇達大學卡爾森管理學院，獲得工商管理碩士學位。自13年10月起擔任螞蟻集團董事，並於18年4月擔任螞蟻集團執行董事長至今。他在09年9月加入支付寶，曾擔任資深副總裁及首席財務官、首席運營官等職位。在加入支付寶前，在04年至06年曾擔任廣州百事可樂首席財務官。

胡曉明在加入支付寶前曾任職建行湖州市分行歷任推廣部負責人，至2006年加入支付寶、2008年10月歷任支付寶資深經理、09年6月創立阿里金融並擔任總裁，至14年轉任阿里雲總裁，到去年9月今擔任螞蟻集團執行董事。至於蔣芳為阿里創辦人之一，曾加入公司國際網站業務分析部、全球營運協調、網站運營部、國際市場行銷部等。

井賢棟在上市文件提到，螞蟻集團已經是一家以數字支付、數字金融科技平台、數字生活為三大支柱的科技公司。面向更遠的未來，公司還在不斷地進化。螞蟻將公司命名為「螞蟻」，公司解釋是小，即是美好；小，蘊含力量（small is beautiful, small is powerful）。

螞蟻起步於2004年，成立初期命為「支付寶中國」主要為了解決消費者和商家之間線上交易中的信任問題，因此成立支付寶。

2009年推出支付寶App、10年首推基於場景的線上保險產品、11年首推二維碼支付、至14年與阿里33%入股達成協定，並改名為螞蟻金服，至今年改名為螞蟻集團。

2007年阿里巴巴第一次在港上市，亦曾掀起一輪新股搶購熱，當年招股價13.5元上限定價、凍資約4,458億元、首日急升近兩倍，但之後股價無以為繼，股價更曾跌破4元，於2012年以招股價私有化並宣佈退市，不少散戶都感到被馬雲「過了一戙」。但其實「過了一戙」情況亦有在螞蟻發生，成為公司創成立多年來最大爭議。

事源在2010年，人行出台《非金融機構支付服務管理辦法》，列名未經央行批准，任何非金融機構和個人不得從事或變相從事支付業務。當時仍未改名為螞蟻的支付寶仍在阿里旗下，而雅虎及軟銀為股東之一，新政初期市場擔心監管機構對外資投資比例的要求，意味中央將對外資參與程度設限，更甚者不獲牌照。

於是阿里決定將支付寶的所有權轉讓予馬雲控股的新公司，市場認為，阿里有「過橋抽板」之嫌疑。雅虎隨即發表聲明，指此舉尚未知會阿里董事會或股東（包括軟銀），也沒有得到批准。雅虎和阿里巴巴發表聯合聲明，稱雙方正在努力化解爭端，雅虎之後從支付寶重組中得到補償，但軟銀拒絕參與支付寶股權轉讓補償談判。

當時馬雲指：「支付寶的事情不完美，但我們做了一個艱難、不完美但必須要做的決定，也是唯一正確的決定。」他強調，拿到牌照對於支付寶、淘寶乃至整個阿里巴巴都是生死攸關的事情，否則雅虎、軟銀的利益也無法保證，「這點雅虎的楊致遠是認同的，只是想獲得更多的補償。」

井賢棟曾解釋，阿里必須放棄協議控制的做法，「支付牌照從研究到頒發，央行花了5年，若我們讓外資進入，搞協議控制，再報國務院的話，拿到牌照的時間就不得而知了，這個風險太大，支付寶不能再無照運營，必須首輪拿到牌照。」

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