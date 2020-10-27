金沙擬賣產｜傳金沙擬售拉斯維加斯旗艦賭場業務 涉60億美元

外媒報道，拉斯維加斯金沙（LVS）擬出售當地旗艦賭場資產，涉資60億美元（折合約468億港元），其美股股價一度抽高，市後時段抹去原本3.06%的跌幅，轉升1.24%，報49.13美元。

《彭博》引述消息報道，拉斯維加斯金沙擬出售Sin City的項目，涉及金沙會展中心、拉斯維加斯威尼斯人及The Palazzo酒。拉斯維加斯金沙回覆該社查詢未有否認，並表示目前只為早期洽商階段，仍未達成任何協議。

有評論認為，由於疫情影響博彩業業務，現時非理想的出售時機，但優質且具品牌的資產很少被出售，或亦吸引不少資金。

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