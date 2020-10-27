恒大危機｜恒大引供應商入股換大生意 火燒連環船恐雙贏變雙輸

上月流出文件揭露中國恒大（3333）需在明年1月底前，重組旗下恒大地產回A上市，否則將面臨戰略投資者回購1,300億元（人民幣，下同）股權的危機；及後公司宣佈已與863億元戰投簽訂協議，承諾不回購並續持有股權。綜合《彭博》報道及公開資料，發現戰投與恒大之間有多重利益關係，料成為「焗撐」恒大的主因。

恒大於2016年開始推進恒大地產回A上市，一共三輪引進戰略投資者，當中涉及國企及民企，涉資1,300億元。最大投資者為山東高速及蘇寧電器，分別投資230億元及200億元；嘉寓投資70億元；睿燦投資投入65億元；深業集團投資55億元；其他投資者包括中信聚恒、廣田、步陽投資等。

據9月底的《恒大地產集團增資協議》補充協議簽字儀式的照片上，上述不少戰略投資者均有出席簽字儀式。

蘇寧入股前後數度與恒大合作

同意放棄回購股權的第二大投資者蘇寧，在入股恒大前後雙方均有多次合作。2017年恒大人壽先入股蘇寧旗下公司，及後兩家公司宣佈將於地產、電商及金融等多個領域展開戰略合作。

消息公佈後不久，蘇寧就經子公司南京潤恒入股恒大。同年恒大副主席夏海鈞於戰略發佈會上宣佈，將與蘇寧展開合面合作，包括於全國範圍出資及建設蘇寧廣場；在旗下558個住宅社區建蘇寧易購及蘇寧小店等，當中已有逾100個項目落地。

2018年，蘇寧子公司蘇寧商管與恒大地產簽訂協議，共同出資設立深圳恒寧，將處理蘇寧易購的建設及營運事務。其中蘇寧商管出資98億元，持深圳恒寧49%股權；恒大地產則出資102億元，持深圳恒寧51%股權；2019年，恒大與蘇寧計劃於雙11，在蘇寧的電商平台蘇寧推客上合作賣樓。

不過，蘇寧自身亦面臨債務挑戰，今年上半年收入按年跌13%，半年間由盈轉虧蝕1.66億元，去年同期為賺21.4億元。

多家供應商入股恒大地產

從業門窗業務、投資70億元的嘉寓入股後，與恒大旅游簽訂戰略合作協議，恒大將向嘉寓安排15億元施工項目，成為恒大建設樓盤鋁合金門窗工程的承包商之一。另外，公司又與恒大新能源汽車簽訂1.27億元施工合同。值得留意是，恒大為嘉寓的第一大客戶，佔其2019年銷售額近35%。

此外，投入65億元的睿燦投資由多間與恒大有關的供應商組成，包括顧家家居出資5億、友邦吊頂出資3億元、萬和電氣出資2億元、老板電器及世聯行出資1億元。據資料，上述企業投資睿燦投資，是為了與恒大地產保持業戰略合作。

2017年，與恒大合作10年的老板電器，再簽訂3至5年的戰略合作協議，為恒大發展住宅提供廚房解決方案；友邦吊頂與恒大地產子公司廣州恒大材料設備簽訂5年期的5億元供貨合同；萬和電氣與恒大簽訂3年的合作關係，將為恒大供應價值2億元的熱水器及廚房電器產品。

恒大主席許家印的朋友、廣田控股董事長葉遠西亦有出席簽字協議，廣東與恒大合作逾12年，為恒大的核心供應商，合作範疇包括住宅裝修、金融投資及智能家居等。資料顯示，恒大為公司的第一大客戶，佔其收入近50%。2017年，恒大有份的恒騰網絡（136）與廣田智能與一度洽談收購事宜，惟最終取消交易。

從事門業生產及銷售的步陽集團，經合伙公司美投步陽投入35億，持有恒大地產約1.12%權益。步陽自2009年起與恒大建立戰略合作，為旗下逾300個樓盤辦理門業項目。2017年美投步陽擴大對恒大的投資前，步陽集團就與恒大就簽訂5年20億元戰略訂單。

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