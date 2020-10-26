【本報訊】近月成新股焦點的螞蟻集團（6688）公佈今起招股，招股價每股80元（港元．下同），一手50股入場費4,040.3元，11月5日掛牌；螞蟻入場費雖較市場預期低，惟預測市盈率已達48倍，普遍認為價格偏貴，但一致認同長遠升幅可觀，亦有機會做到人人有份，建議全家總動員當「大抽獎」。

根據最新上市文件，螞蟻計劃於香港發行16.71億股，招股價80元，每手50股，入場費4,040.3元，預計今起招股，下周五定價，11月5日掛牌。按此計，其集資額最多1,336.56億元，估值升至3,100億美元；參考彭博統計全球20大市值股份，螞蟻估值僅次MasterCard的3,300億美元。

MSCI擬速納入中國指數

其中香港公開發售為4,176.8萬股，佔香港發行總股數僅2.5%，其餘為國際配售合共約16.29億股，佔97.5%。根據回撥機制，若超購20倍或以上，佔比將增至10%，即1.67億股。

螞蟻未正式上市，國際指數公司MSCI已表示考慮將其快速納入中國指數。交銀國際（3329）昨公佈認購6億元人民幣螞蟻A股。內媒亦指螞蟻公佈定價後，定單蜂擁而至，昨晚香港發行僅僅一個小時，H股機構發行部份已超額認購，其中大部份是10億美元級別的大定單。

螞蟻上海科創板發行價格每股68.8元人民幣。螞蟻亦公佈其A股戰略投資者配售結果，淡馬錫、阿布達比投資局等獲配14.76億元人民幣，全國社保基金追加投資70億元人民幣，認購超1億股，成為阿里巴巴（9988）外認購金額最大戰略投資者。阿里預期將持螞蟻集團約31.8%股權。

螞蟻香港上市定價相當於預測市盈率48倍，市場口風均指不便宜，但均形容螞蟻是增長型投資組合中不可缺少股份。豐盛金融資產管理董事黃國英指，螞蟻是熱搶及長線股，基金公司一定要持有，其最終會增持螞蟻至佔基金的數個百分比，「多數攞唔夠貨，上市後睇市況慢慢買」。

曾淵滄：放幾十萬玩吓

資深投資者曾淵滄指，全球基金都要追入，會再托高螞蟻股價，「如散戶比例高，基金更要上市後掃貨；而且肯定會入晒所有指數，不斷有被動資金追入」；他稱自己亦會「放幾十萬落去玩吓」。股評家胡孟青建議全家總動員抽，「就當大抽獎」。

全城搶貨下，輝立證券企業融資副經理陳英傑預計，孖展將「一個朝早就借爆晒」。光大新鴻基財富管理策略師溫傑則指，螞蟻息率比其他IPO高，即使孖展都不會拿到很多手，「如透過孖展都只係做到10萬至100萬元」，有機會賺價蝕息，建議現金抽較穩陣。

由於螞蟻的集資額大以及估值偏高，專家預料螞蟻首日掛牌不會有非常可觀升幅，建議中線持有；同時留意內地對民間借貸利率監管的政策改變，及美國制裁風險對螞蟻的潛在影響。