細價股一周｜新股又來物極必反（梁杰文）

新經濟吸引力令人難以抗拒，近來投資者紛紛追捧科技股，傳統股受人拋棄。風水輪流轉，本月以來舊經濟股大翻身，內銀內險絕地反撲，個別巨無霸單月暴升兩成，不足一個月股價由超賣到超買。

新股備受青睞，尤其是醫藥類新股，7月掛牌歐康維視（1477）高收1.5倍，每手進賬過萬。CAR-T、雙抗概念、免疫療法，個個散戶變身醫藥專家，月初嘉和（6998）吸引近50萬人參與認購，首掛即見頂，現價低於招股價，變成萬人坑。先聲（2096）更離奇，超額認購近600倍，國際配售部份超額23倍，一堆著名基石在列，暗盤卻暴跌25%，一手蝕逾3,000元，創造新記錄。據聞內地投資者時興「一手融」，認購一手新股也要九成孖展，中簽即翻艇。

殻價跌無止境，細價股、財技股早已不是投資者寵兒，早前凱升控股（102）2供3，由主要股東太陽城（1383）包銷，持股量25%跳升至70%，股價一個月內低位翻身。港股難有長勝的投資法則，最難克服、最難駕馭的是周期。物極必反，周而復始。

證監會持牌人，持有先聲（2096）。

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《細價股一周》梁杰文

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