疫情舖市｜油麻地現時點劏舖5年蝕27萬

工商物業價格未見回升，近期不乏低價成交湧現市場，其中劏場再錄蝕讓個案，油麻地現時點有舖位5年間貶值27萬元。

據土地註冊處資料，油麻地彌敦道現時點商場2樓一雙號舖，面積約151方呎，早前以278萬元易手，呎價1.84萬元。原業主於2015年以305萬元購入上述舖位，持貨5年，賬面蝕27萬元離場，單位期內貶值約8.8%。

翻查資料，現時點商場自2014年拆售以來均屢錄舖位蝕讓，對上一宗則為1樓129號舖，於4月時以315萬元成交；原業主當時持貨5年轉手，損手近55萬沽貨。

灣仔地舖2,350萬沽 13年賺逾「五球」

市場消息指，灣仔摩利臣山道41至47號裕景樓地下5A舖， 面積約1,700方呎，最新以2,350萬元成交，呎價約13,824元。據悉，舖位目前由畫廊以月租6.2萬元承租，租金回報約3.2厘。原業主於2007年5月以1,796萬買入上述舖位，持貨13年，賬面獲利554萬元或30.8%。

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