【佬訊專欄】男兒胯下有黃金 - 佬訊

古語有云：男人練到六塊腹肌，不會只為了讓一個人看。

同理，如果你恰好是一位身懷巨炮的龍的傳人，與大家一起分享也是可以諒解的，sharing is caring。

近期先有美國隊長Chris Evans，後有拜登兒子Hunter，兩位原來除了外形得之外，收埋的family jewel也很有看頭。如果要佬編形容的話，會是不卑不亢，中通外直，有容乃大，充滿着中國文化中自古稱許的美德。

主流意見會告訴你，once you go black, you never go back。但自從參見完小小Chris和小小Hunter以後，佬編發現那或許只是個美麗的誤會。Chris和Hunter，才是每個人內心真正的desire。肯做gym、金髮白人、直男、家境中上至超好、本人有自己事業和優厚收入，bonus仲要包埋大兜package。如果Chris和Hunter在香港生活，他們會是連Package Lau見到，都會自慚形穢的終極人生勝利組。

還記得那是兩年前左右的事，在一個稍冷偏暖的清晨，有人dm了一張類似的相片給佬訊。佬編對這個人很同情，就正如誠哥所說，有能力的人唔出聲、無能力的人爭住做。對於絕大部份的男士來說，其實不只膝下有黃金，胯下也應該同等看待。

佬訊

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