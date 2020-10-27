午市急CALL：重溫︳憧憬滙控明年初恢復派息 唐牛：有憧憬唔同玩法！

滙控（005）上季預期信貸損失降至8億美元，出奇地好過預期，帶動第三季列賬基準稅前利潤僅按年跌36%，至31億美元，同樣較市場預測中位數高。

集團行政總裁祈耀年指出，對於是否就2020財政年度派發一次股息，須視乎2021年初的經濟狀況，以及徵詢監管機構的結果而定，若情況允許，將尋求派付較為保守的股息。

證監會持牌人古天后笑指，「銅獅重光點都好啲」；蘋果專欄作家唐牛則表示，早前市場已經對滙控失去期望，在此情況下，業績竟然好過預期，加上銀行早前睇淡經濟前景，但上季撥備比預期大幅減少，相信資金績後會追入。

唐牛續指出，自己最關注滙控恢復派息進度及未來派息政策，「今次隊落廿幾蚊，都係因為無息派，而家起碼話睇吓明年2月係咪會派息，有憧憬下又唔同玩法，之前廿幾蚊已經見底，睇下彈到幾高」。

銀行提到，派息決定仍要徵詢監管機構，唐牛續補充，「英國嗰邊都有講話畀銀行明年恢復派息」，滙控未來幾個月都有憧憬。值得留意的是，歐洲大行瑞銀早前撥出15億美元用作回購股票，另撥出10億美元用於現金股息，預留明年4月份派息之用。

除業績、撥備及派息之外，中國駐英國大使劉曉明早前表示，會為滙控提供在中國發展的機會，市場關注滙控在中美兩國角力間的壓力是否得以緩解，古天后表示，「而家（中方）都算係釋出善意，起碼唔會狙擊滙控」，初步睇35元；唐牛指出，「以前就話兩邊不是人，而家好似兩邊都好返晒」，「睇挾淡倉挾成點，今日都係只得騰訊（700）和滙控（005）挾上嚟」，古天后即補充「托市意味好濃」。

兩位專家本周無心水股推介，「指數無大變動，但好多股份已經仆晒落嚟」，「邊爐股都散散哋，而家自己trade都係揀相熟的好，唔好再搞新戰線，跌落嚟舒服咪撈炒上落，唔得都係要走」。

午市急CALL︳業績期殺到！獅王重光係咪會帶動業績？

日期：10月27日（二）

時間：12:45PM – 13:15PM

主持：Willa

嘉賓：證監會持牌人古天后

嘉賓：蘋果專欄作家唐牛

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