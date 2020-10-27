數據 | 港9月出口貨值按月由跌轉升9.1%　受中美經濟復蘇帶動

政府公佈外商品貿易統計數字，9月整體出口和進口貨值與8月相比均由跌轉升，分別錄得按年升幅9.1%和3.4%。

9月商品整體出口貨值按年上升9.1%至3,793億元，商品進口貨值為3,920億元，按年升3.4%。9月錄得有形貿易逆差127億元，相等於商品進口貨值的3.2%。首9個月整體出口貨值則累跌4%，商品進口貨值下跌6.8%。

經季節性調整的數字顯示，今年第三季與對上一季比較，商品整體出口貨值上升4.4%。同時，商品進口貨值上升3.6%。

政府發言人表示，9月商品出口按年顯著回升，主要是受輸往內地的出口明顯加快所帶動。輸往美國的出口在9月回復溫和增長，而歐盟的出口跌幅則大幅收窄，反映兩地經濟復蘇。輸往其他主要亞洲市場的出口則表現不一。

展望未來，內地經濟正穩健復蘇，料會在短期為本港的出口提供一些支持。然而，部分先進市場的疫情再度惡化，為當地的短期經濟前景帶來不確定性。中美關係發展、地緣政治緊張局勢，以及歐盟與英國的貿易談判也值得關注。

按地區分析出口貨值表現，上月輸往亞洲的整體出口貨值上升11.2%，其中內地升17%、台灣（升10.4%）、越南（升6.9%）和韓國（升5.2%）。另一方面，輸往印度（跌16.2%）、泰國（跌15.5%）、日本（跌14.4%）和新加坡（跌11.2%）的整體出口貨值則錄得跌幅。亞洲以外，輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是德國（跌2.5%）和英國（跌0.9%）。輸往美國（升5.7%）的整體出口貨值則錄得升幅。

出口貨品方面，「電動機械、儀器和用具及零件」（增287億元，升19.7%）、「辦公室機器和自動資料處理儀器」（增60億元，升18.1%）和「通訊、錄音及音響設備和儀器」（增36億元，升5.7%）。然而，「非金屬礦物製品」（減28億元，跌19.2%）、「衣物及衣物配件」（減22億元，跌26.2%）和「攝影儀器、設備和供應品、光學器材及鐘錶」（減11億元，跌12.0%）的整體出口貨值則錄得跌幅。

按地區分析進口貨值表現，上月來自部分主要供應地的進口貨值錄得升幅，尤其是台灣（升37.8%）、馬來西亞（升20.0%）、新加坡（升17.1%）和韓國（升15.1%）。同時，來自美國（跌21.6%）、日本（跌7.4%）和內地（跌0.9%）的進口貨值則錄得跌幅。

進口貨品方面，「電動機械、儀器和用具及零件」（增233億元，升15.7%）、「辦公室機器和自動資料處理儀器」（增44億元，升15.4%）和「精油及香膏及芳香料；梳洗、磨光及清潔製品」（增26億元，升66.7%）。然而，「非金屬礦物製品」（減43億元，跌26.4%）、「通訊、錄音及音響設備和儀器」（減34億元，跌5.3%）和「雜項製品（主要包括珠寶、金飾及銀器）」（減31億元，跌13.7%）的進口貨值則錄得跌幅。

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