新盤動向｜啟德嘉峯匯推出168伙均價2.4萬元 最快本周六出售

嘉華國際（0173）旗下啟德嘉峯匯推出168伙，平均呎價24,722元，其中包括40伙低座住宅。嘉華國際營業及市場策劃（香港地產）總監溫偉明指，預計最快於本周六發售，日內上載銷售安排。溫偉明直言雖然同日多個新盤發售，但不擔心存在競爭，形容對客戶而言「好似買波鞋，都想去多幾間波鞋舖睇」。

嘉峯匯是次推出的168伙單位，包括60間一房單位、54間2房及54間3房單位，保留最高折扣優惠15%，折實售價693.8萬至2,312.9萬元，折實呎價22,141至30,353元，其中包括49伙低座都會城邸單位。溫偉明指是次推售屬於原價加推，認為目前價格為市場可接受價錢，預料日內會上載銷售安排。

溫偉明又指，由於過去多個客戶查詢低座物業，並且市場釋出正面訊息，過去週末長假期嘉峯匯售出19間單位，直言「差唔多日日有成交」。

至於旗下其他新盤，溫偉明指長沙灣興華街西新盤Grand Victoria預料將於年末登場；九龍嘉林邊道則部署現樓發售，將於11月登場；而錦上路合作項目則預料將於明年年中發售。

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