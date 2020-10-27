是日必炒｜趁調整收集政策受惠股

歐美肺炎疫情持續反彈，再加上總統大選反彈，投資者避險情緒高漲，美股受壓，隔晚美股受壓顯著下跌，道指最多曾跌近千點，收市跌幅略為收窄至650點，為9月3日以來最大單日跌幅；標指跟納指分別跌64點及189點。

美國單日確診個案創新高，旅遊業相關股份受創，而投資對新一輪刺激經濟個案談判進展緩慢感到心淡，打定輸數國會跟白宮未能於短期內達成協議。古天后對大選前美股波動早有心理準備，但在大選後美股表現未必太差，大選期間股市下跌，反而是收集優質股份的機會。

國家主席早前在聯合國年度大會上宣布，中國承諾爭取2060 年前實現碳平衡(即是碳淨零排放)，反映綠色低碳行業將成為未來投資的大方向。不過內地工信部於22日公布布水泥和玻璃行業產能互換計劃的諮詢草案，其中提到太陽能玻璃將會加入計劃，若最終落實，或會限制國內太陽能玻璃的整體產能增長。

受此消息影響，行業第二大龍頭福萊特玻璃（6865）股價出現回吐調整，其股價由月內高位28元水平回落至20元水平見支持，但上述互換計劃可使太陽能玻璃的中期供應平衡，令價格有支持。由於一線太陽能玻璃製造商如福萊特，明年的產能擴張已獲得批准，且有關企業在海外的玻璃建設和運營有經驗，趁目前股價調整，可考慮分段收集。

而有大行已因應市場需求及價格上升，及受惠國策而上調福萊特玻璃至2022年的盈利預測，目標價亦相應調高至30元水平，較現水平有近五成上升空間，投資者可於19至21元之間收集，跌穿18元止蝕。

古天后

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