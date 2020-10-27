中午通告｜恒騰擬配股午後復牌．中遠海運第三季多賺近兩成

海豐國際

海豐國際（1308）公佈，今年首九個月集裝箱航運業務收入按年增長2.4%至11.08億美元，運量按年增長2.9%至185.5萬個標準箱；平均運費按年少3%至521美元。

乾散貸及其他業務收入按年減14%至1980萬美元，令首九個月收入按年增加2.1%至11.52億美元。

中遠海運

中遠海運（1199）截至9月底第三季，總吞吐量按年增3.3%至3346.2個標準，權益部份吞吐量下跌0.7%至1027萬箱，收入按年增6%至2.7億美元；純利按年增19.7%至8590萬美元；每股盈利2.66美仙。

累計首九個月收入按年跌6.5%至7.22億美元；純利按年增13.5%至2.49億美元，每股盈利7.83美仙。

恒騰網絡

恒騰網絡（136）公佈，為認股權證股份行使後維持足夠的公眾持股量，公司可能向有意投資者配售新股，或向現有股東出售股份，公司股份於今早停牌，並於午後復牌。

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