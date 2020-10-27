晚間通告︳萬洲國際首三季少賺13%●歐舒丹擬裁員最多300人佔總員工3%

股權變動

●松齡護老集團（1989）獲「舖王」鄧成波增持公司股份，披露權益顯示，鄧成波於10月14日及21日，以平均價1.5499元及1.6元，合共購入松齡2,133.2萬股，涉資約3,312萬元。增持後，鄧成波的持股量由22.44%增加至25.05%。

●嘉華國際（173）主席呂志和再度增持公司股份，披露權益顯示，呂志和於10月20日，以平均價3.7354元購入嘉華33.4萬股，涉資約124.8萬元。增持後，呂志和的持股量由64.74%增加至64.75%。

業務數據

● 萬洲國際（288）公佈，截至今年9月止九個月業績，經調整純利7.59億元（美元，下同），按年跌13.16%。生物公允價值調整後收入187.67億元，按年升9.15%。經調整經營利潤14.76億元，按年升13.97%，經調整每股盈利5.15美仙，去年同期5.95美仙。

首九個月公司肉製品銷量238.3萬公噸，按年跌2.3%。公司指，期內中國平均生豬價格每公斤34.75元人民幣，按年升1.05倍，主要受非洲豬瘟持續影響所致；肺炎疫情令屠宰量下降，令生豬供應過剩的情況更為嚴重，美國平均生豬價格下跌19%至每公斤0.94美元。

● 歐舒丹（973，L’OCCITANE）公佈截至今年九月止第二財季，集團銷售總額3.4億元（歐元，下同），按年跌8.6%；網上渠道按年增長64.6%。上半財年集銷售淨額按固定滙率計，按年跌13.1%，網上渠道按年升80.8%。

集團指，將繼續進行調整，以加快轉型並尋求削減成本及精簡運營的方法。最近開始進行重組，過程或會導致從本集團全球9,000名員工中減去大約300個職位，佔總數約3%。重組將主要涉及辦公室職位。

●新華保險（1336）首三季盈利為111億元（人民幣．下同），單計第三季純利升17%至28.9億元，首三季實現保費收入1343.5億元，按年升24.5%。截至9月底止，投資資產8991.4億元，較去年底增長7.1%。年化總投資收益率為5.6%，按年增長0.9個百分點。

其他

●港華燃氣（1083）公佈，將與申能集團及上海燃氣訂立增資協議，收購上海燃氣25%股權，涉資47億人民幣（約53.6億港元），收購後，港華燃氣及申能集團將分別持有上海燃氣25%及75%股權。另外，集團又與上海燃氣訂立深化合作協議，自增資生效起計一年內，將向上海燃氣發行普通股，上海燃氣將持港華燃氣擴大後已發行股本的25%。

上海燃氣主要從事管道燃氣的銷售及經銷，管道氣網主要位於上海，而煤氣及港華燃氣的管網未有延伸至該地區，故認為建立戰略夥伴關係將加強集團的業務增長、利潤潛力和資產規模，以及華東區的定位和在中國城市燃氣市場中的影響力。

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