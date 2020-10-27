智取大市｜大選月利好ATM（晉佳）

「拜登概念」終於遇上挫折，概念板塊如光伏同大麻股升勢暫告一段落，資金由科技股流向舊經濟股嘅趨勢同樣斷纜。踏入大選呢兩個星期，如果仲抱住博拜登贏定係特朗普贏嘅心態去作戰，應該會俾個市玩到謝，但亦絕對未到時候睇淡。

11月初期市況受美國大選影響，市場對於拜登定特朗普當選都有一定心理準備，估計股市有大波幅而非走單邊，去到月尾，又到對沖基金年結，綜觀整個11月風險系數唔算好高。相反，去到12月，中國嘅出口管制法12月1日實施，難料中美會否再開拖，加上武肺疫苗陸續推出，之前提過實體經濟、樓市搶走股市資金嘅因素，始終會出現，縱使疫苗推出前後利好疫苗概念股，但會對科技股構成威脅，似乎不利年尾大市，效應睇怕到12月開始浮現。

美國科技股FAANG面對反壟斷陰霾，相反ATM少啲利淡因素，形勢相對好，認購螞蟻嘅游資，部份估計會重返ATM。騰訊（700）已經強勢破頂，阿里（9988）處於高位，而11月13日恒指季檢就到，美團（3690）勢染藍，似乎再挾上機會高，連同京東（9618），龍頭中資科技股齊齊以高位喺11月底年結唔出奇。

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