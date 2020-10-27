滙控業績｜冀年終恢復保守派息 季績勝預期 列賬基準稅前少賺36%至31億美元

滙控（005）公佈，第三季列賬基準稅前利潤為31億元（美元‧下同），按年跌36%，勝市場預期；經調整稅前利潤為43億元，按年減21%。2020年第三季業績已計及集團於聯營公司沙地英國銀行應佔的商譽減值5億美元。期內，預期信貸損失（ECL）為8億元，按年跌1億元。期內每股基本盈利0.07元，上季僅0.01元，較去年同期的0.15元下降逾半。

根據2020年的業績，以及對2021年前景的預測，滙控董事會將會考慮是否就2020年派發一次較為保守的股息。是否派發股息須視乎2021年初的經濟前景，以及徵詢監管機構的結果而定，預計於2021年2月會有最終決定，並於發表2020年終業績時一併公佈。滙控預期會同時披露集團2021年及往後經修訂的股息政策。

滙控亦計劃於集團2020年終業績中披露轉型計劃的最新詳情，以及集團中期財務目標的最新數字。

滙控第三季淨利息收益率為1.2%，較2019年第三季下跌36個基點，按季下跌13個基點。列賬基準收入下跌11%，降至119億元。列賬基準營業支出減少1%，經調整營業支出則減少3%。普通股權一級資本比率為15.6%，較2020年第二季的15%上升0.6%。

滙控於業績展望中表示，地緣政治風險（特別是與中美貿易及其他摩擦相關的風險）仍然高踞不下。英國退出歐洲聯盟（「歐盟」）的計劃仍然有很大不確定性，雖然貿易談判持續，但雙方無法於2020年底前達成協議的機會依然存在。預期全球低息環境將令淨利息收益持續受壓。根據目前的利率水平，預期2020年第四季的淨利息收益將進一步下跌，但踏入2021年後會逐漸回穩。

2020年的預期信貸損失提撥現時趨向80億至130億美元之間的較低水平。此項最新預測假設目前經濟前景進一步大幅惡化的可能性較低，以及現時至2020年底的第三級減值與年初至今的季度平均提撥大致相同，但將繼續受疫情及地緣政治緊張帶來的高度不明朗因素影響。

滙控期望將集團2022年度的成本基礎降至原定的310億美元目標以下，並透過超額達致節省成本總額45億美元的目標來實現。為了達到節約成本所訂立的「達標支出」目標，滙控預期將花費超過60億美元。

該行預期能於2022年底前超額完成削減1,000億美元風險加權資產總值的目標。此舉可讓更多資源分配到更具競爭優勢，以及回報和增長潛力更高的領域。

集團行政總裁祈耀年表示，對本季度信貸損失大幅減少感到欣慰，而集團正加速調整業務模式，以適應長期低息環境。滙控亦正加快轉型，將業務重心由易受利率影響的業務轉移至收費業務，同時進一步削減營業支出，並計劃加大對亞洲的投資，尤其是在財富管理、大灣區、南亞市場、貿易融資及可持續發展金融等領域。

縱使盈利大跌，惟資本充足情況進一步健全，普通股權一級資本比率15.6%，較6月底的15%進一步上升；經調整成本效益比率61.4%，去年同期為57%。期末每股有形資產淨值7.55元（折合58.5港元）。

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