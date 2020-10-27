星展智庫｜拜登若當選，中、美股市都有運（王良享）

美國股市於六月底開始「預習」民主黨總統候選人拜登當選及特朗普警告會有「選舉爭議亅，因此出現過六月底標普500於一周內的4.5%跌幅及九月初三周內9.3%的跌幅。當然，除了總統大選的不確定性引致市場回調，民主、共和兩黨未能就第二個財政剌激計劃達成共識亦對美股構成壓力。

翻看紀錄，從九月3日至九月24日的跌市當中，科技股回調最急劇；蘋果電腦、Facebook、谷歌、亞馬遜及Netflix的跌幅分別為17.6%、17.5%、17.3%、14.5%及14.4%，此五股共佔標普500指數下跌334點中的112.5點，即33.7%。上升股份首五只為Tapestry、柯爾公司、達登餐廳、聯邦快遞及NIKE，為超級防禦性的服飾、餐飲及郵遞企業。投資者從高估值的科技股換馬至低估值的消費股，避免拜登若當選實施的加稅及多投放於未來新政府「保民生」而受惠的消費股。

從九月初至今，拜登在普選民調中領前幅度加大，更重要者是拜登在八月搖擺州份中有七個領前，如果拜登最終於選舉日所獲的選舉人票大幅超過270票的半數，則特朗普要提出「選舉爭議」的機會就大大減低。另一方面，在參議院及眾議院改選的民調亦顯示民主黨獲得半數以上議席的機會分別高於八成及九成，換句話說，美國民主黨在今次選舉中大獲全勝機會甚高。

筆者曾經指出，市場對拜登的福利主義政䇿可能引起一連串加稅措施及對高科企業加強監管有戒心，因此在大選前四個月作出調整倉位，減持進取型股份，增持防守型股份的機會甚高，帶動標普500下調。不過，由於市場不停預演拜登勝選，大選後極有機會出現「Buyonrumor，sellonfact」的型態，資金重投股市。

同時，近來美國已經有不少受疫情打擊的企業開始裁員，形成拜登獲勝後可能減少加稅幅度但維持推出經濟剌激方案的意願。短期內，環保、再生能源、基建、保險、醫療儀器及消費品等板塊將受惠;長期則投資者會了解「疫後新常態」而重投科技股。

中國國慶假期後，內地股市急升，滬深300現價比假期前高4.8%，市場預期在假期中可能發生離岸人民幣被大幅沽售的情況並無出現，相反地，離岸人民幣在假期內彈升1.5%，反映實質需求，因此，縱使人行將遠期購匯的準備金從20%下調至零亦只引發離岸人民幣下跌不超過1%。事實上，中國經濟從疫情走出來反彈之快令大部份經濟學家都掉眼鏡，就連一向先天下之憂而憂的國際貨幣基金組織(IMF)上周亦將中國明年增長預期調高至8.2%。彭博以IMF數據計算顯示，2021年中國增長佔全球百份比為26.8%，高踞榜首，美國的15%及印度的10.2%分佔第二及第三位；縱使至2025年，中國增長仍佔27.7%，拋離第二位印度的13%及美國的10.4%。

美股沒有崩盤，中國A股慢牛走勢會更穩固。

王良享

星展香港財資市場部董事總經理

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