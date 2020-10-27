投資一周｜康宏雙方大打廣告戰（周顯）

話說康宏環球（1019）將在11月26日召開股東大會，選出新董事局。

這公司涉及了中、港、台兩岸三地的超級富豪家族，有股壇大鱷，2,000多名員工、40萬名客戶、48億元資產，證監會和廉政公署刑事檢控數十人，有股權爭奪戰，高薪聘請多名資深大狀，幾十名律師。在日前，民事訴訟雙方分別多天刊登廣告，宣傳立場，稍稍幫助了財政不佳的各大傳媒。

公司現管理層，即是台灣首富蔡氏家族，控制了董事局，主守，廣告的主題是「香港康宏/業務向前不停步」﹕角度是自誇現時的管理究竟有多好，諸如此類。

攻方是深圳最大地主佳兆業（1638）的少東郭曉群，口號是﹕「望股東深思熟慮，甄選康宏董事」，它推舉馬時亨和石禮謙兩大政界名人入局，指出有助公司復牌。

道德高地上，深圳幫勝了一籌，皆因康宏環球3年不公佈業績，導致公司被除牌，這是無法辯解的「原罪」，也直接令到小股東受害。不過，究竟能否成功換人入局，就要看投票結果了。

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