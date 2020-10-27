渣打：7成企業擬將產能自中國撤出 預料全球GDP負增長3.3%

據渣打調查，受疫情及中美關係緊張影響，高達7成企業擬分散供應鏈模式，將產能自中國撤走。

渣打行東北亞區資深經濟學家符銘財指出，全球經濟正面臨二戰後最嚴重的衰退，並預估今年全球GDP負增長3.3%，主因是亞洲以外經濟體將面臨較嚴重的問題。

據該行2020年度大灣區調查顯示，有43%企業表示更積極考慮轉移產能，另有近25%的企業指出於其他理由也考慮遷廠，接近7成企業正考慮將產能移離中國，但多數企業傾向分散供應鏈，而非完全撤離中國，而越南具多元化生產能力跟勞動力優勢，為現階段最受歡迎的遷廠目的地。

另外隨各國推動重建工作與刺激措施，疫情造成的結構性改變也逐漸浮現，渣打指出疫情加速全球數碼化發展，也為永續綠色科技帶來發展契機，預期將催化全球供應鏈的簡化跟縮短化。

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