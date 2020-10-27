虛銀消息︳天星銀行推「貸款一筆清」服務 息率低見2.99%

天星銀行7月初推出免文件貸款，該行預期10月份貸款按月申請量將增長七成，近日再推出全新「貸款一筆清」服務，主要針對欠卡數及高息貸款人士，實際年利率介乎2.99%至35.81%。總貸款額高達月薪21倍，提取現金部份更可高達月薪12倍，貸款額最低為5,000元，還款期介乎12期至72期不等，在貸款期內隨時提前還款，亦無須繳付任何手續費。

以欠款20萬元計，還信用卡Min Pay，實際年利率相當於34.49%，還款期數為239期，每期供款8,952元，利息支出接近21萬元，若改用天星銀行貸款，並揀選72期還款期，實際年利率為2.99%計，每月還款額降至3,034元，較原先節省66%，利息支出少91%，壓縮至18,467元。

即日起至11月14日，客戶經手機App成功申請及提取貸款一筆清達指定金額及期數，即送港幣3,888元現金獎；「貸款一筆清」服務的第一期還款日特別延長至最多45日，讓客戶於轉會後可即時紓緩還款壓力。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

上車必讀天書 「九成按」入市懶人包

點擊即睇《按揭必讀手冊》電子書

----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！