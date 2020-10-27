虛擬貨幣分析︳證券交易所將來會消失嗎？（高瀚）

上篇提到加密貨幣與區塊鏈如何顛覆銀行業，今期談談證券業。在這之前，先和大家更新一下行業資訊。

這兩周最熱新聞莫過於國內三大加密貨幣交易所OKEx停止提幣。OKEx公告說明，停止提幣是因為拿著私鑰 (private key)的負責人因為需要配合公安機關調查，而無法完成提幣授權，故決定暫停用戶提幣。姑勿論負責人徐明星能否短期內回歸崗位，是次事件已經反映傳統加密貨幣交易所之脆弱，傳統交易所的種種問題也許會使去中心化交易所 (Decentralized Exchange) 在未來成為主流。

另一邊廂，著名付款公司PayPal公佈在2021年年初全面允許用戶以Paypal 透過數位錢包進行加密貨幣買賣。Paypal未來有可能成為主要的加密貨幣交易所，它的龐大用戶數量或會令加密貨幣的使用量與流通度倍增。我們將密切留意加密貨幣在世界的發展進程並與大家分享探討。

回歸正題，區塊鏈如何改變證券業呢？一位投資者買入一家公司的證券，即在有規範下借貸予發債公司。我們以最簡單的證券－債券為例。債券這種產品非常簡單，就是一種現金流的交換。在舊時代，公司發行債券「Bond」給各投資者購入。投資者購入後，該公司答應於債券上列明的到期日歸還本金予債券持有人。借貸期間亦會派息，這種利息就是一張張可以撕下來的 「coupon」。

到了現今數碼化的年代，債券投資者當然不會有實體債券紙張或息票。無論買債券、收債息、債券到期還款等，都經過券商經紀進行買賣，交易後由有關結算系統存倉，債息和本金將自動轉賬到投資者戶口，這其中每一個步驟都屬一項交易。上一篇提到銀行就是金錢的結算系統，本文是次探討證券的結算系統。

那麼，以加密貨幣進行證券買賣與現時有什麼差別？加密貨幣有一個突破性的特質：可編程的貨幣 （Programmable Money）。 整個債券買賣流程，包括債券買入、派債息和債券贖回，可運行智能合約的加密貨幣均可以「1-take」完成。深入一點說明，就是投資產品（債券）設立時，產品的規格、派息與債券贖回機制都已經寫在智能合約之中。投資者只需自行轉賬到指定加密貨幣錢包地址購入證券，已設立好的智能合約就會按照原訂的規格執行派息和還款。從頭到尾完全不需要中央結算系統，即不需要銀行轉賬、對數、結算。

再將此概念放大，延伸到我們比較熟悉的股票和其他金融產品，基本上都可以使用同一原理進行產品管理和結算。放眼將來，當進入一個加密貨幣普及的世界後，銀行與交易所的許多人手工作大概會被區塊鏈技術取替，當然交易所的功能良多，結算只屬冰山一角。

近兩年在幣圈中，非常流行的一個關鍵詞就是 DeFi（Decentralized Finance），金融去中心化。DeFi中也包括交易所功能。下篇將與大家探究這個熱門關鍵詞。

加密高總經理高瀚

免責聲明：本文內容僅代表作者個人觀點，不能作為投資建議。文章內容僅做參考，

讀者不應以本文作為任何投資依據。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

上車必讀天書 「九成按」入市懶人包

點擊即睇《按揭必讀手冊》電子書

----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！