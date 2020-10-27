滙控季績｜滙控業績罕有談政治：倘緊張局勢持續 香港貿易及監管環境續受損

滙控季績罕有提及中美以及香港政治因素。

滙控表示，《港區國安法》實施以及美國總統簽署《香港自治法》並頒佈第13936號行政命令後，於8月7日，美國財政部根據第13946號行政命令對11名人士實施制裁。其後，美國國務院於2020年10月14日根據《香港自治法》的要求發佈「實質上導致中國未能履行《中英聯合聲明》及《基本法》義務的外國人名單」，該名單與根據第13936號行政命令列明的人員清單大致相同。根據第13936號行政命令和/或《香港自治法》，或會有更多個人或實體被納入制裁範圍。滙控正評估事態發展對營運的影響。

滙控指，根據《香港自治法》，美國國務院將在10月14日名單公布後30至60天內發布第二份報告，列出任何於知情下與10月14日報告中列明的任何個人或實體進行重大交易的非美國金融機構。此報告為可能實施二級制裁的基礎。此外，美國總統大選在即，亦增添地緣政治的不明朗因素。

滙控續稱，香港若干行業的投資及營商氣氛持續低迷，如緊張局勢持續，可能令貿易及監管環境進一步受損，其中零售和消閒行業因局勢持續緊張及疫情導致旅遊業萎縮而受創尤深。然而，香港的金融服務業維持強勢，並受惠於穩定的流動資金狀況。鑑於亞洲（尤其是香港）對滙控的盈利能力及增長前景有重要策略意義，區內地緣政治風險對集團的財務影響因而加劇。滙控會繼續監察情況。

此外，滙控業績之中的「有關前瞻性陳述之提示聲明」，提及政治因素的篇幅亦較以往大幅增加，當中提及「地緣政治緊張局勢或外交發展造成社會不穩或法律上的不明朗因素，如香港的動盪、中美兩國目前的緊張關係以及中英兩國關係所帶來的新挑戰等，從而可能影響對我們產品及服務的需求，並可能使滙豐面臨（其中包括）監管、聲譽和市場風險」。

有關聲明同時提及「承擔的交易對手風險，包括在我們不知悉的情況下使用我們作為非法活動的中介機構的第三方」。至於政策及規例有變，亦為其中一項因素，聲明指：「《港區國安法》、通訊限制及美國《香港自治法》的通過令中國與美國和英國的關係陷入緊張；政府政策出現整體變化，可能會嚴重影響投資者的決定。」

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