各區成交｜沙田第一城2房接連失守500萬 月內第4次

大圍新盤柏傲莊短短兩周大賣逾700伙，2期亦即將開售，勢吸乾市場購買力，打殘區內二手。區內代理表示，沙田部份業主叫價軟化，願減價沽貨。沙田第一城2房單位再跌穿500萬元，是本月內第4次（成交價360萬至495萬元，其中一宗為凶宅）。位於48座低層F室，實用面積284方呎，業主開價500萬元，最後以480萬元成交，呎價16,901元。沙田第一城本月暫得約30宗成交，兩房戶佔22宗。

沙田廣場鳳凰樓跌穿千萬 一年平4%

另外，沙田市中心多個屋苑本月暫錄得約15宗成交，其中沙田廣場「鳳凰樓」大單位跌穿1,000萬元，單位位於D座極高層4室，屬頂層對落一層，實用面積612方呎，三房間隔，座向西北，剛以995萬元獲買家承接，呎價16,258元。

據知，上址原於市場以1,050萬元放售，但受到區內新盤搶客影響，最終減價55萬元才易手，減幅半成。翻查成交紀錄，同座一個低逾十層的中層同類單位，去年10月以1,038萬元易手，呎價16,961元，相隔一年後，今次造價低4%。原業主2013年以650萬元購入單位，是次沽貨賬面獲利345萬元。

區內另一個屋苑偉華中心，本月僅一宗買賣，單位為2座中層H室，實用面積297方呎，原業主2017年4月以459萬元買入單位，持貨滿三年甩「SSD」即以530萬元沽貨，呎價17,845元，賬面獲利71萬元，賺幅15%。

機師565萬沽藍天海岸

東涌再有機組人員沽貨。中原地產陳旭明表示，東涌二手成交暢旺，三天長假期共錄得14宗成交。近期有不少用家及投資者到東涌尋寶，刺激睇樓量大增，減價盤一般迅速獲承接。

陳旭明表示，藍天海岸5座中層F室，實用面積388方呎，1房間隔，原業主為外籍機師，日前放盤，叫價580萬元，迅速獲買家洽購，減價15萬元，以565萬元沽出，呎價14,562元。買家為外區上車客，物色同類單位已一段時間，唯少有放盤，見上述新放盤質素高，得知已有數組買家正在洽購，為免錯失心水單位，睇樓當日火速拍板承接。原業主於2009年以205萬元入市，持貨11年轉售，賬面獲利360萬元，升值1.8倍。

元朗3天21成交

中原地產王勤學表示，剛過去的重陽節假期，焦點集中新盤市場，元朗區期內錄得21宗二手成交，表現尚算平穩。映御近日連錄成交，包括1座中層M室，實用面積398方呎，一房間隔，叫價542萬元，以532.8萬元沽出，呎價13,387元。買家為上車客，心儀屋苑樓齡新，樓價合預算，迅速拍板承接。原業主2016年3月以431萬元一手購入單位，賬面獲利101.8萬元，升值約24%。

王勤學表示，元朗區本月交投氣氛造好，累錄134宗二手成交，追貼上月全月148宗紀錄。映御本月錄得6宗成交，1房戶佔4宗，兩房戶佔2宗，平均呎價約14,118元。

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