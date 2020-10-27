滙控季績｜祈耀年：無意重啟遷冊 集團今年已裁5,000人

滙控（005）季績跑贏預測中位數近五成，股價升穿33港元水平。行政總裁祈耀年與本地媒體電話會議時表示，「我相信有充份理由（a strong case），於明年初可以就2020年恢復派發一次較保守的股息。」一切仍視乎今年底及明年初與英國審慎監管局商討及宏觀環境而定，但他在訪問中拒進一步解釋所謂保守派息，是否意味不再像以往第4次每股派0.21美元水平。

屆時董事會會否考慮補發股東今年已停派的共4次股息（包括去年度第四次股息），他亦沒有評論。 被中國狙擊超過一年的滙控，近期關係似有解凍跡象，中國駐英大使劉曉明在社交賬戶「Hashtag」HSBC，集團如何解讀？滙控會否重啟總部遷冊研究表態加強支持中國市場？祈耀年重申，集團之前已就遷冊研究並決定維持總部在英國，「我們無計劃重啟研究」，只表示滙控在中國是長線投資，很高興內地歡迎包括集團在內的國際商界，繼續參與投資，相信隨着中國市場繼續開放，滙控會發揮重要角色。

因疫情影響，滙控今年中才重啟大型節流及裁員計劃。上半年集團已減少4,000人，執行董事兼財務總監邵偉信說，截至第三季已累積減約5,000人，預計今年底連合約員工計裁減超過1萬人。

根據公佈，截至今年9月底，集團全職僱員人數為230,317人，較去年底減少5,034人，期內合約員工人減少1,280人至6,131人。 滙控第三季預期信貸損失（俗稱撥備）按季大跌八成至7.85億美元，年初至上季末共9個月，集團合計提撥76.43億美元，8月初集團曾調升全年提撥預測到最多80至130億美元。邵偉信表示，第三季提撥確較原來估算為細，按現階段營運狀況，料全年預期信貸損失總額會接近130億美元下限水平。

香港一直是滙控最大單一盈利來源市場，第三季香港區列賬稅前盈利為18.96億美元，對集團佔比貢獻62.2%，但業績按年及按季計，分別跌37.2%及15.5%。邵解釋，跌幅是由於貸款及淨利息收益顯著下降造成，但本港及亞太區整體表現仍然堅韌強勁。

滙控股價今年如滑鐵爐，從高位一度滑落至接近五成，被問及如何說服股民繼續持有及令券商調升投資評級，祈耀年指，「今年市場整狀況是難辛的一年」，滙控只能盡力做好「我哋能力範圍可以控制的事情」，包括出售低回報風險權益資產，並調撥資源至高回報地區，控制成本及拓展非利息收益。邵偉信補充，削減加權風資產迄今已達400億美元，相信今年底可達到3年削減1,000億美元的一半指標。

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