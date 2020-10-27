業績｜平保首三季新業務價值大跌27% 純利挫兩成

平保（2318）公佈第三季業績， 截至9月底止，首三季純利1030.41億元（人民幣．下同），按年跌20.5%，跌幅較上半年有所收窄；單計第三季純利升7.7%，至343.58億元，為今年首個錄得按年增長的季度。至於另一業務指標，壽險首三季新業務價值按年大跌27.1%，至428.44億元；新業務價值率跌12.4個百分點至35.7%。

期內，歸屬於母公司股東的營運利潤1,086.92億元，按年升4.5%。其中，壽險及健康險業務營運利潤754.46億元，同比增長9.2%。產險原保險保費收入2,194.9億元，增11.5%。

平保收報84.7港元，跌1.91%。

截至9月底止，集團個人客戶數超2.14億，較年初增長7.0%；客均合同數2.71個，較年初增長2.7%。前三季度新增客戶2,853萬，同比增長2.5%。

壽險業務受挫，集團解釋，雖然隨着疫情於第三季受控，公司傳統線下渠道展業逐步恢復，但目前國內消費需求仍處於恢復性增長階段，線下大型活動舉辦依然受限，線下面對面拜訪仍未恢復到疫情前水平，長期保障型業務仍受到負面影響。截至9月底止，個人壽險銷售代理人數目較年初減10.2%至104.8萬人。

投資表現方面，保險資金投資組合年化淨投資收益率4.5%，按年跌0.4個百分點；年化總投資收益率5.2%，跌0.8個百分點。集團指，收益率下跌主要受香港股票市場下跌、市場利率波動等因素影響，有所承壓。

平保上月進一步增持滙控（005），成為最大股東，當時發言人重申投資滙豐屬於長期的財務性投資。

銀行業務方面保持穩定，首三季減值損失前營業利潤833.13億元，按年增長16.2%；淨利潤達223.98億元，跌5.2%，跌幅較上半年收窄。截至9月底，不良貸款率為 1.32%，較年初下降0.33個百分點；撥備覆蓋率218.29%，較年初上升35.17個百分點。

科技業務方面，首三季總收入650.28億元，按年增8.3%。其中，陸金所管理貸款餘額較年初增長15.9%至5,357.88億元，資產規模較年初增長9.1%至3,782.78億元。

集團展望，短期內保險等金融方面的消費需求雖有恢復但仍較疫情前萎縮；同時信用風險上揚，資產管理業務質量持續承壓。但長期來看，經濟增長的內需潛力會不斷釋放，一方面疫情後居民健康意識有所加強，保險、金融等方面的需求將會擴大；另一方面，在政策與科技的持續推動下，醫療健康產業將得到高速發展。

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