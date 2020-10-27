CFA協會倡證監會提升《投資者責任守則》披露標準

全球投資管理專業人員協會CFA 協會調查報告發現，亞太區內機構投資者對《投資者責任守則》（Stewardship Code）認知度偏低。CFA協會亞太區行業倡導總經理梁家恩指出，香港相關的監管制度甚為落後，建議證監會將目前「自願」提升至「不遵守就解釋」的標準。

上市公司須遵守港交所（388）的《企業管治守則》，而證監會於2016年亦為機構投資者設立《負責任的擁有權原則》，即投資者責任守則，惟僅屬自願性質。根據守則，除了著眼於投資回報，機構投資者亦要了解及監察投資對象，促進監察上市公司在營運、財政、風險管理及管治等。

調查訪問270名持有CFA資格的投資者、企業行政人員、學者等，竟發現有42%受訪者對有關守則表示有極少或全無認知。日本、韓國、台灣，及澳洲對投資者責任守則發展到「遵守或解釋」的程度，香港明顯落後；梁家恩建議證監會將目前「自願」提升至「不遵守就解釋」的標準。

然而，她認為在香港遵守投資者責任守則有一定難度。首先，普遍香港上市公司股權甚集中，機構投資者持股偏低，難參與及影響公司的事務及營運。而且，香港仍缺乏具規模的系統性分析證明遵守守則可帶來實際效益。

她續指，近年環境、社會及管治投資（ESG）大行其道，料繼續是未來的大趨勢。而機構投資者在推動企業發展ESG上有著重要角色，建議其可披露投資項目外，仍可著墨更多於效果及影響。她亦建議可在管理守則上加入可持續發展及ESG等重要元素。

梁家恩表示，得知已有機構投資者研發系統，採集數據分析上市公司的ESG表現，不再單靠公司披露的文件。

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