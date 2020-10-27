英央行與業界　洽明年恢復派息

【本報訊】滙控（005）將公佈季績，英國《泰晤士報》昨引述消息指，英國監管機構考慮容許銀行明年恢復派息，以鼓勵放貸支持經濟；報道指，英倫銀行正與銀行商討恢復派息條件，包括銀行有充裕的緩衝資本吸收虧損，資本充足率不低過協定水平，及淨貸款持續增加。

英國審慎監管局（PRA）今年3月底向銀行施壓，要求銀行因應疫情暫停派息及作股份回購，以預留額外資本；英國七大銀行包括滙控遂開始暫停派息，英國審慎監管局今年7月指，是否放寬禁令因應銀行第四季度表現。

滙控今放榜 料按季多賺九成

滙控將於今日公佈第三季業績，根據集團內部綜合14間券商預測，季內列賬稅前盈利中位數，按年跌57.2%至20.68億元（美元．下同），但按季大幅反彈九成，最牛及最熊盈測，分別為28.22億元及僅賺5.05億元。影響業績關鍵的預期信貸損失（俗稱撥備），預測按季減47.3%至20.18億元，是今年連升兩季後首次回落。

若撇除一次性因素及滙率影響，第三季經調整稅前盈利（清水版）預測為27.99億元，按年跌47.7%但按季升7.9%，預測料滙控季末普通股權一級資本比率為14.8%。

高盛對滙控第三季預測較市場中位數高17%，料集團賺24.19億元，按年跌50%、按季彈1.22倍；高盛維持對滙控購入建議，目標價更達5.25鎊（折合約53.09港元）。正榮金融業務部副總裁郭家耀說，投資者主要寄望管理層明年能否恢復派息更新狀況。