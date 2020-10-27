武漢肺炎｜日資航空公司全日空 預計虧損5,050億日元

全日本航空（ANA）母公司全日空控股預計今個財政年度將虧損5,050億日元（相當於48億美元），為公司史上最差業績。該公司今日宣布改革方案。分析師平均預計全日本航空虧損3,760億日元。

改革包括在今個財政年度節省採購、辦公室租金等開支，涉及1,500億日元，下個財政年度將節省2,500億日元；今年年尾將100名員工短期調往其他公司，400名員工則在明年春天前調職；強制退役或減少採購共33架飛機，令集團飛機數量降至276架；銀團貸款4,000億日元；在全日空航空旗下，推出新廉航品牌，現時已開始營運。

據彭博，分析師平均預計收入為9,260億日元；全日空控股則預計收入為7,400億日元。

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