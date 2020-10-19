專訪 | 植物肉營養值不及真肉？Impossible Foods港高層解構坊間疑惑　

主要以植物蛋白複製「肉香」的植物肉攻港已非新鮮事，消費者開始消化熱潮，轉向了解這科研食品行業灌輸予市場的資訊。有人將其與齋舖素食比較，認為植物肉只是舊酒新瓶；亦有營養師提醒，植物肉代替動物肉未必利多於弊。兩年半前攻港的美國植物肉製造公司Impossible Foods，香港區總經理藍凱慧（Heidi）接受《蘋果》專訪時解答坊間疑惑。

對於有指植物肉只是marketing包裝，與齋舖素肉大同小異，藍凱慧認為，Impossible Foods針對的並非素食者，而是針對喜愛食肉的人，「我哋研發嘅過程，都係針對動物肉為主要競爭對手，由科研開始了解點解肉會有肉味，點解會有肉香，點解煎肉嘅時候會有嗰個效果，各方面都研發，然後做宜家呢個產品出嚟」，理念是全球的食肉量轉化為食植物肉來保護環鏡。植物肉非市面上銷售多年的素肉可比擬。

據Impossible Foods官網，製造植物牛肉的生產過程與傳統牛肉比較，可減少使用87%水分、96%用地和89%溫室氣體排放。環境以外，消費者更關心植物肉在營養值上能否媲美動物肉。藍說：「以同樣分量嘅Impossible beef（生牛肉）同傳統牛肉比，Impossible beef提供到相同分量嘅蛋白質同鐵質，但總脂肪含量比牛肉少四成；因為唔係動物肉，所以唔會有膽固醇，動物入面有嘅荷爾蒙，又或者係抗生素，甚至係喺屠場裡面嘅污染，呢啲都係冇」，公司將產品的環境效益及其他數據公開，消費者可到官網查閱暸解。是否食得更健康，食品成份、烹調方法和配料調味亦有關係，消費者宜自行判斷。

建立全新產品要退後一步

藍凱慧於2018年10月加盟Impossible Foods，此前曾於跨國食品機構如雀巢香港，以及金寶湯亞洲負責港台地區的品牌發展工作。以往培育的盡是發展成熟富有歷史的大牌子，「當時focus（專注）會係增加市場佔有率，希望增加滲透率，但宜家呢，首先植物肉係一個好新嘅category（類別），個focus可能要退後一步，就係將Impossible Foods呢個品牌等香港人認識，第二要話到畀人知公司個理念，啲產品係點樣，要由呢啲基本開始做起」。

現時Impossible Foods在港銷售三款產品——牛肉漢堡、豬柳漢堡及生牛肉，後兩款產品更於今年短短兩個月內推出市場。藍凱慧認為，香港人，特別是年輕一代對環境保育追求的方向清晰，「佢哋唔係淨係追求啲嘢食好唔好味，仲有社會責任，或者對自己健康嘅影響都好緊要」，能夠幫助保護環境的產品認受性大幅提高，加上過去數個月疫情令很多人在家煮飯，認為此時在港拓展零售渠道是個好時機，最新推出的生牛肉，首階段在百佳及旗下近100間超市發售，建議零售價每包340克89.9元，藍指一包生牛肉一般可製作兩個菜式。她坦言對銷售期望大，希望市場反應能媲美美國市場。

批發業務更花時間心力

來港兩年多，公司目前經約700間餐廳銷售旗下產品，植物肉以應用於漢堡最為常見，事實上亦入饌餃子、泰式生菜包、煲仔飯等多國菜式，藍形容，餐飲方面本港生意額增長「非常好」，反映市場接受程度容許植物肉的存在，目前植物肉在西餐廳的應用層面較廣，但相信隨著植物肉不斷發展，及愈來愈多港人認識，其他菜式的發展空間相當大。

全新食物類別發展批發及零售業務，前者比傳統食品批發更具挑戰，藍凱慧指，公司不單純地批發產品予分銷商，「了解消費者想要啲乜嘢，或者係點解宜家啲人唔想食咁多動物肉呢，背後嘅driver（驅動力）係咩，呢啲要跟得好貼」，與餐廳商討供貨價錢以外，亦要在市場推廣上合作，多花時間為餐廳安排試食會，講解製作植物肉的理念、分享最新烹調方法等，讓大廚們先上一課，令產品日後在零售層面更具認受性。

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