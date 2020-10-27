城市規劃｜油塘世運貨倉申請改建住宅　涉及445伙

已故「船王」包玉剛家族旗下的康世集團，申請將旗下油塘四山街8號世運貨倉改建住宅，涉及445伙住宅單位。

地段鄰近三家村遊樂場，地盤面積3.86萬方呎，申請人申請以6.376倍地積比，將世運貨倉重建為住宅暨商業發展，重建成1座位處3層高平台上，高23層的住宅大樓。而3層高平台包括位於地下至2樓的食肆和商店及服務行業，以及1至2樓的住客會所，涉及3.86萬方呎。至於住宅樓面面積則有約19.3萬方呎，樓高23層，涉及445伙，平均單位面積約520方呎。根據城規會文件顯示，項目主力提供1、2房單位。

申請人指將會於崇耀街交還1.5米闊的土地在申請地點旁作將來的舖設行人路、道路擴闊工程。申請地點內將提提一條5.5米闊的有蓋行人通道連結崇耀街及四山街，以促進兩街之間行人的流動及視覺連結。申請人認為重建成住宅符合政府房屋供應的方針，因此希望城貴會批准申請。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

上車必讀天書 「九成按」入市懶人包

點擊即睇《按揭必讀手冊》電子書

----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！