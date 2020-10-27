【樂活道】貿發局書展羅生門 - 藍友斑

有書展參展商指，貿發局有職員早前口頭答應了年底書展免收搭建費，但最近報道指，貿發局否認豁免，並向參展商收取7月及12月共兩場書展，各七成的攤位搭建費。大家要記得，7月的書展最後取消，書商之前預算只做12月一場，假設單場搭建費為100萬，卻最後變成140萬埋單，但他們今年只做了一回書展。

我並非書商，亦與貿發局無聯繫，但空穴來風，何等荒謬。

回想當天，如果書展是由貿發局提出「取消」，即是合約沒有被履行，參展商理論上是可以向貿發局追討賠償。誰輸誰贏就交由法官大人來定斷。以實際情況來判斷是非對錯，並非由貿發局隻手遮天。

但貿發局說這是「延期」，因此這個服務其實還在履行中，並沒有出現違約。而貿發局提出補救方案，似乎想表現已盡最大努力去挽救。如果當日參展商接受了延期補救方案，基本上就是削弱了向貿發局追討的優勢。

但問題是，如果書展是「延期」，理論上書商投入的支出，理應也一同延至年底書展。不過今日可見，貿發局的補救方案，其實同「取消」無甚分別。

貿發局死也不會說「取消」，及要參展商接受「延期」決定，事情由「貿發局安排失當」變成了「參展商願意再次冒險」的局面。

當參展商係水魚

但搭建費大多是工人及工程支出，實際上已發生了。貿發局其實都要找數給各工程單位，基本上書展已延無可延。年底書展的大部份基建支出，其實要再付一次。

試想一下，如果當日無人口頭應承免搭建費，而大家選擇繼續參展，整件事豈非荒謬？因為年底的書展不一定成功舉辦。如果貿發局在取消7月書展當日，已說明清楚延期參展需要再次支付搭建費，起碼不會令書商大失預算。如果你是參展商，突然被通知7月那場消失的書展原來都要找數，會有何反應？

理論上全香港理應圍攻貿發局交代清楚，但竟然風平浪靜，無太多人分析此事。

我的想法是：當日貿發局被人圍攻，又不想承擔取消書展的責任，同時被參展商壓迫，要求說明清楚「延期」的收費安排，由於情況太急，貿發局以為政府肯出錢調停，局方未想清楚應對方法，就隨便派人空口向參展商承諾免搭建費。唔清唔楚，𠱁住你先。

其實此舉如同林鄭嘅「暫緩」和「撤回」，都係同一種語言偽術，總之就係當你水魚，拖得就拖，覺得你永遠唔會嬲。此等思維，尤其可恨。

藍友斑

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