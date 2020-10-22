柏傲莊首推開放式最細264方呎

【本報訊】新盤趕年內推盤，本周六至少6個新盤開售。而新世界（017）等大圍柏傲莊2期昨上樓書，首推開放式戶應市，今日將開價及開放示範單位，下周賣樓。

柏傲莊上兩周末推767伙均售罄，套現約84億元，2期緊接推盤，昨上樓書，全盤涉1,415伙，主打兩房戶佔697伙，即全盤近半；實用414至634方呎。項目首推開放式，實用264至266方呎，涉76伙。一房涉192伙，實用303至345方呎。三房涉445伙，實用630至866方呎。另有5伙特色戶，實用1,207至1,322方呎。最細的7A座7樓E室，實用264方呎開放式，起居室僅闊9呎，面積約110方呎，較標準車位約135方呎細。

帝御．星濤加推63伙

香港小輪（050）及帝國集團發展的屯門青山灣帝御．星濤加推63伙，平均呎價15,551元，比首批貴6.6%。單位實用208至817方呎，折實338.88萬至1,205.84萬元，呎價13,995至18,642元。據悉項目累收2,545票，以3張價單共248伙計，超額9.3倍。

長實（1113）沙田名日．九肚山加推27伙，首推2伙平台戶，平均呎價17,686元。本周六發售98伙，折實762.8萬至2,764.4萬元，呎價15,599至22,557元。

新地（016）屯門御半山已屆現樓，一周6宗撻定，殺定逾620萬元。其中1A座28樓C室，實用447方呎兩房，2018年6月以742.03萬售出，呎價16,600元。買家以建期付款，共付15%定金，撻定損失111.3萬元。

嘉華（173）啟德嘉峯匯推168伙，平均呎價24,722元，包括40伙低座住宅，折實價693.8萬至2,312.9萬元，呎價22,141至30,353元，周六起售211伙。