騰訊創新高未撐起港股

【本報訊】市場持續觀望美國大選進展，受累隔晚外圍走低，港股連升六日後一度插逾300點再回穩。專家表示臨近美國大選，預期大市會大幅波動及遭資金拋售。

67億北水流入 兩周最多

恒指昨低開78點後反覆向下，一度穿100天線（24744點），曾插316點，低見24602點；其後跌幅收窄，最終恒指收報24787點，跌131點，險守10天線及100天線；H指報10003點，插122點。主板成交1,305億元，為近兩周最高。恒生科技指數跑贏，收市升63點或0.8%，報7547點。北水持續湧入，昨錄淨流入66.72億元，為近兩周最多；全日沽空金額約178.56億元，沽空比率為13.68%。

景順首席環球市場策略師Kristina Hooper表示，隨着美國總統選舉臨近，市場面對多種潛在不明朗因素下，預計會出現大幅波動及拋售股市情況。她又指，中、日、韓等國家的防疫工作有效，故能吸引更多外國投資，並擴大其國家的供應鏈而受惠。

兩大藍籌撐市，騰訊（700）旗下手遊《天涯明月刀》受歡迎，首周收入打破2019年的《完美世界》紀錄，令股價創新高，收市升4.2%，報585元；該股成北水最吸資股份，全日獲38.7億元淨買。滙控（005）季績勝預期，與騰訊合共推升大市198點。小米（1810）遭摩根士丹利唱淡，挫3.4%至21.1元，錄3.72億元北水淨沽。

大摩發表報告指，小米現價已反映市佔率增加的利好因素；加上受累有傳華為分拆或出售榮耀手機業務、印度本地營運商計劃年底推出自家品牌低端手機等不明朗因素，該行將其評級由「增持」降至「與大市同步」。