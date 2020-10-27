工業邨租賃協定不清晰 公眾難監察公司用途 本土研究社：應重新規劃

管理工業邨的香港科技園，是2001年由香港科學園、香港工業邨及香港工業科技中心3個機構合併而成的公司，期望透過合併發揮協同效應並精簡服務架構。科技園將為產業提供支援服務，包括培育新晉科技公司、協助技術轉移、提供土地作生產用途等。

翻查資料，本港3個工業邨面積龐大，佔地共215公頃，即大約等於11.5個維園，而科技園由公帑資助，顯然需要向公眾負責，但其網站所披露有關工業邨用地的資料不多，僅提供承批人名稱，以及工業邨平面圖等基本資料，並未提及租用原則或用途，難以查閱公司有否違反批地條款。

科技園表示，公司一直謹慎規劃工業邨用地，設有嚴謹的審批機制，會考慮有關申請項目為香港帶來的社會和經濟效益、技術水平、技術轉移和商品化的能力、行業領先地位和創造就業等方面進行評估。有關工業邨用地的出租契約，則需市民自行付費到土地註冊處查閱。

經本報搜查發現，不少座落工業邨的公司用途多異，例如有股東的私人公司利用工業邨地址作為商業登記地址，又有些曾更改公司名稱，未知有否涉及轉換業務內容。

如美亞娛樂（391）旗下「美亞物業投資」2007年設於將軍澳工業邨，年報指其主要業務為物業投資，創辦人李國興長子李燈旭多間私人公司亦以該址登記，其中「漢凱」及「晉亨聯合控股」未能從名稱辨認公司用途，亦未有公開資料顯示主營業務。本報曾向美亞查詢，截稿前未有回覆。

違反地契需交還土地

另外，港視（1137）旗下「香港媒體製作」於2017年更改登記地址為將軍澳工業邨，似乎與現有網購業務無關，而多間附屬公司亦同步將更改至同一商業登記地址，部份更為暫無業務的空殼公司。據年報顯示，「香港媒體製作」主要業務為在港提供多媒體製作及分銷服務，而旗下「拓億」、「香港音樂網絡」、「香港寬頻數碼電視」等則為暫無業務的空殼公司。

港視回覆本報查詢指，公司於2011年獲批租賃協議時，用途為興建多媒體創作中心，及後因集團業務性質改變向科技園提出申請，並於2017年獲得批准，支付同意費6,212.5萬元作為額外使用部份面積作為電子商貿配送中心。不過就未有回應沒有業務的公司使用工業邨地址一事，僅指集團旗下的附屬公司均為支持集團本身業務發展的企業功能。

地契訂明，倘工業邨用地的承批人未能履行批地條件，政府有權收回土地或在其之上的建築物。過往曾有公司因違反地契遭收回地皮，今年亞洲電視曾遭科技園入稟，控告違反大埔工業邨廠房的批地條款，要求交還土地，並償還約380萬元的未付額外費用。

本土研究所：工業園土地使用效率不合時宜

本土研究所成員陳劍青認為，早年亞視被科技園指違反地契，但大樓仍屹立工業邨，反映其土地使用效率及用途已不合時宜，科技園需要重新審視公司用途，要求違反地契的公司償還土地，或以多層式樓宇取代目前的低密度廠房，騰空棕地資源。

他續指，工業邨用地是由政府於70年代批出的公共土地資源，惟在科技園管理下或令公眾誤以為土地是私人擁有，政府需從中協調協助重置棕地，而科技園以優惠價出租公共土地，有需要維持透明度，讓公眾有效監察公司的業務性質及地契規範，重申工業邨本為公共用地，重新規劃用地有合理性。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

上車必讀天書 「九成按」入市懶人包

點擊即睇《按揭必讀手冊》電子書

----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！