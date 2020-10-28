財經論壇︳人民幣假浮動 升值真操控（羅家聰）

人幣不斷升值，編輯今期遂開此題。早輪人行還將外幣存準率由20％減到零，彷彿真有大錢進大陸，追捧人幣資產，要官方出手降溫。其實只要對中共有丁點了解，即知其素來習性是萬事皆管，無所不用其極對全民監控已達變態地步。小事既已如此，重中之重的匯率政策豈會讓自由市場壓力下任升任貶？要不想多了就是政治太幼稚。

有的即駁，謂吾泛政治化，立場蓋過一切。且慢，一看數據便即水落石出。沒錯，8月前美匯指數都在跌，美元兌人幣跌亦勉強解釋得到；但近一季美匯已於93橫行，人幣仍升則非由外圍帶動了。3月爆疫時聯儲局確曾大印紙，但由5月人幣轉強計起，至9月美國貨幣基礎收縮5.2%，大陸M0卻增3.3%。美收水大陸放，人幣理應貶值。

查世銀的廣義貨幣佔GDP，1977年至2019年間大陸由26%升至197%，同期美國由71%升至93%。到底誰在濫發貨幣？再查大陸持美國國債，5月在10,837億美元見頂，打後一路跌至8月的10,680億美元，變相減持1.5%；而人幣亦由5月底的7.18轉貶為升。沽美債固然可轉買歐債，但若買回是人幣、人債，期內人幣轉升的故事就說得通了。

那到底「送中」資金有幾多？查近幾季國際收支數字，每季淨流入大陸的股市錢約300億美元，而淨流入債市為200至500億美元，跟股市相若，兩者近4季來皆無明顯方向。固然，這些收支數字只截至今年中，未反映打後至今情況。若從股市走勢來旁敲側擊，則見滬、深股市指數皆曾於7月初飆過一轉後，近季都在橫行，不似有錢流入。

上文從印鈔（貨幣基礎MB或M0）和M2數據見到，人幣均是快過和多過美元，理應貶值。至於從國際收支和股市所推斷的資金流，均無大舉流入，理應無升值壓力。美匯近季沒跌而人幣大升，偏偏人幣升的5個月來人行在沽美債。這非造市是甚麼？

謂為升值降溫？簡直賊喊捉賊，鬼神一同上身。

羅家聰

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