【曾淵滄專欄】買滙控要有心理準備 - 曾淵滄

螞蟻集團（6688）應該申請，iBond更應該申請，iBond是包賺不虧，是特區政府全民派錢的另一形式，有錢用自己的錢申請，連無錢者也會有部份證券行願意免息借錢讓你申請，除非申請者超過150萬人，否則人人有份，不必抽籤，抽中必賺，上市第一天就可以沽出，賺至少2百元高興高興。抽螞蟻中籤的機會很小，倒不如上市後才買，螞蟻肯定可以長期投資，前途無可限量。

先聲藥業（2096）上市第一天下挫20%，是一個警號，新上市的藥業股已不是包炒得起，未來還有多隻藥業股排隊上市，恐怕申請的熱情會很快冷卻。

美股大跌，道指周一曾下跌1,000點，港股幸有滙控（005）及騰訊（700）兩隻重磅股頂住，恒指昨日跌幅不大。

滙控成為恒指升幅榜榜首，升4.8%，與平安（2318）入市價比較，上升了2成。滙控行政總裁祈耀年說，期望明年會恢復派息，刺激了股價上升。不過，大家要知道，滙控不是沒錢派息，也願意派息，只是英國政府不讓滙控及其他在英國註冊的銀行派息。

如果明年英國疫情仍然失控，很可能滙控依然無息派，因此，想買滙控收息的人一定得有心理準備，準備兩年、三年不收息，耐心地等待將來真的派息，一派息，股價就會飛升。

中共正在召開十九大五中全會，不少人都憧憬炒作第十四個五年規劃，不過，第十四個五年規劃的炒作概念已經出現了好一段日子，從中央政治局拍板推動內循環、外循環、雙循環開始，已有多個板塊出現炒作，現在，五中全會正式召開，反而會有人趁好消息沽售。也許，應該耐心地等五中全會結束，再看看拍板了的實際規劃才決定未來的投資方向。

曾淵滄

財經評論員