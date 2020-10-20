AMD斥2,730億購Xilinx

【本報訊】美國電腦中央處理器生產商AMD周二確定，以全股份方式收購同業賽靈思（Xilinx），總值約350億美元（約2,730億港元），料最快明年底完成交易。

AMD 昨日公佈，按交易協議，公司以全股份方式收購賽靈思，每股賽思靈普通股，將可獲約1.7234股AMD普通股。按此估算，每股賽靈思的換算價格約143美元，較周一收市價溢價25%。目前有待股東及監管機構批准，預期交易最快明年底完成。交易事成後，AMD股東將持有賽靈思約74%股權，賽靈思股東持約26%股權。

分析稱，AMD收購同業賽靈思後，可強化數據中心的晶片業務，還可提升於電腦中央處理器的市佔率，挑戰市場龍頭企業英特爾。賽靈思昨日曾升一成至124.85美元，AMD昨日則曾跌4.38%至73.63美元。

美耐用品定單勝預期

紐約股市於周一創今年9月初以來最大單日跌幅後，昨日跌勢稍為緩和。截至本港約10時30分，美股個別發展，道指報27543點，跌135點，標普500指數報3393點，跌8點。納斯達克指數升21點，報11380點。美滙指數失守93水平，昨曾跌0.16%至92.896。數據方面，美國9月耐用品定單數據勝預期，按月升1.9%，遠好過8月錄0.4%升幅；核心耐用品定單按月升0.8%，市場預期升0.4%。扣除國防用品後的耐用品定單按月大升3.4%，為今年6月後表現最好。