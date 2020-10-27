【職場慧眼】疏忽算不算是錯 - 張慧敏

上個禮拜寫的真實個案，主管竟然打錯電話出offer給錯的candidate。是candidate收到employment letter赫然發覺合約內寫的人名身份證號碼不是自己的。打電話去問主管的時候，一心以為只是打錯或者搞錯資料，發幾多次夢都未曾想過，主管查證之後的結果，竟然是offer給了錯的人！

我有兩個情景題想問問大家：

（1）出了這麼大的一個不可能原諒的錯，以疏忽為由道歉了事，站在candidate的立場，這個完全不能接受的道歉，是否只能硬食接受？會不會直接向公司老闆或更高層申訴投訴？

（2） 站在公司立場，一個犯了以上錯誤的主管，以疏忽為理由解釋，如果你是老闆，能不能接受？被出錯Offer的當事人要是申訴投訴的話，又會如何處理？

看我的答案之前，我懇請大家先從多角度思考，權衡輕重唔分析利弊，再參考我的答案，會學得更多。不要以為自己職位低，或者同樣情況不會在自己身上出現，所以忽視忽略了這些寶貴的學習機會，基本功需要勤加段練日積月累，功力才能越見深厚。

我是candidate的話，條氣唔順為啖氣，直接向老闆高層投訴，以前的我會，今日的我不會。

做人不能夠太天真，即使投訴了，能夠改變事實嗎？但為此留下壞印象牙齒印，山水有相逢的時候，誰高誰低誰靠誰，全部都是未知之數，即使當不了一個朋友，都不必要添多一個或更多敵人。方丈份人好小器，即使再不濟都是自己公司的高層，出錯Offer雖然核突肉酸，都未至於是死罪要被咬住不放。

實情是即使出了這個錯，老闆或更高層可能不知，因為主管自己當然不會講，亦有可能知道，不過一樣闊佬懶理。主管犯得出這種水平的錯，肯定做事一向馬虎求其，下屬對他犯錯出錯，應該都習以為常了。這個case的處理，絕對反映出這間公司的管理及水平。

咁都得的錯，豈一句疏忽了得？

張慧敏