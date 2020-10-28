【本報訊】螞蟻（6688）昨日開始招股，已錄約1,858億元孖展認購，相對公開發售集資額33.4億元，超購近55倍。這個史上集資規模最大的新股，誘得滙豐等本地大行推低息貸款搶食孖展大茶飯，其中滙豐截至昨日傍晚已向投資者借出500億元孖展額。有業界估計，螞蟻或挑戰萬億元凍資額，認購人數亦有望創下近100萬名的紀錄。

螞蟻招股來勢洶洶，銀行也高調踩入新股孖展認購市場。中銀香港（2388）事前殺價，表示客戶以孖展認購螞蟻可享低至0.5厘的年利率，融資成數達九成，借款額10萬元起。

滙豐低息搶客 錄500億孖展

豈料，滙豐更進取，昨日變陣推出0.48厘的融資方案，前提是借款金額高於300萬元，成功吸引客戶借入500億元孖展額，佔可借總額的一半。中銀香港未有公佈相關數據，但表示原有的孖展額已借盡，已加推額度以回應客戶需求。

券商提供較過往IPO高的孖展息口。其中孖展息率3.98厘的中資券商富途，旗下認購平台在昨天早上一度塞車，本報記者昨早10時左右登入富途手機App，亦見介面上顯示「認購高峯，正在排隊，預計等待大於10分鐘」的字眼，排隊人數約11,390人。及至晚上，據報富途已累計借出約135億元孖展額。有富途用戶見銀行息率較券商低，選擇轉移資金至中銀香港抽螞蟻，轉賬一樣出現大塞車。

專家：仍有機會一人一手

其他券商方面，耀才初步就螞蟻預留達400億元孖展額，年利率3.18厘，已被借走250億元，輝立的孖展息高達3.48厘，借出225億元，大華繼顯和信誠則分別借出280億和130億元。整體而言，銀行和券商昨日共借出約1,858億元，超購近55倍，據螞蟻在香港IPO的回補機制，當超購20倍或以上，公開發售的股份會增至1.67億股，佔H股IPO的比例則升至一成，相當於逾334.1萬手股數。

以個人身份擔任螞蟻招股顧問的「新股女王」鍾絳虹指，數到大型IPO，已是十多年前的工行（1398）及中行（3988），當時的參與人數分別為97萬及96萬，料今次螞蟻會有近100萬人參與，破過去多年紀錄。若以100萬人為標準，應可一人一手，而其餘200萬手可分配給認購多手的投資者，但如參與人數多於165萬，就有機會不能達到一人一手，而需要抽籤。

信誠證券聯席董事張智威分析指，螞蟻每手股數為50股，四千多元的入場費遠較市場預期低，料螞蟻有意做到「人人有份」，一手中籤率或六成至100%。

另外，螞蟻同時在A股招股，上交所公告顯示，螞蟻初步詢價擬申購總量為760億股，網下整體申購倍數已達284倍，而個人投資者則在明天起可開始網上認購，惟由於科創板投資賬戶開通門檻較高，據悉不少投資者是通過購買螞蟻戰略配售基金，來參與新股認購，有關人數已高達千萬人。有內地資深投行人士預計，螞蟻A股的中籤率約0.16%，而過去十年A股新股發行的平均網上中籤率僅0.045%；若以申購上限部署，中籤概率或有100%。