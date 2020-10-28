祈耀年：對劉曉明釋善意欣慰

【本報訊】除了停派息外，滙控（005）受地緣政治困擾，尤其被中國狙擊，亦是股價低殘的包袱。對於中國駐英大使劉曉明早前在社交賬戶「Hashtag」HSBC，是否冰封關係釋出綠燈，滙控行政總裁祈耀年只回應說，對大使舉動感到欣慰（grateful），集團會繼續在中港及亞洲投資發展，但「無計劃重啟總部遷冊研究」，會維持之前留守英國的決定。

業績報告罕有談政治

美國國務院已於本月中向國會提交首份《香港自治法》檢討報告，仍與11名中港受制裁官員生意往來的銀行，最遲60日內可能被列入第二輪制裁清單。

滙控旗下滙豐是本地龍行，被問及該行是否已斬纜不會墮入第二輪清單，祈表示不能評論行方與個別客戶關係，惟集團有信心一如既往，遵守不同地區法律合規，並有能力「穿過不同挑戰繼續航行」。

中共19屆五中全會正在北京召開，並制定審議第14個五年規劃。祈耀年指，滙控期待稍後公佈的五年計劃詳情，集團會積極作出回應，又指滙控在中國是長線投資者，未來會繼續拓展中港業務尤其大灣區，亦會透過自營為主策略，加大發展新加坡及印度等亞洲市場，業務會聚焦零售銀行及財富管理、保險等領域。

滙控罕有在業績報告談政治，集團指《港區國安法》及美國總統簽署《香港自治法》，並按行政命令對11名官員實施制裁，滙控正評估事態發展對其營運影響，倘緊張局勢持續，本港貿易及監管環境可能受損。