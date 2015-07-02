獨家｜政商界疑違規使用工業邨 唐英年弟親中同鄉會當會址 陳美齡作圖書推廣公司總部

工業邨用地疑違規成常態。《蘋果》記者再搜查科技園旗下三大工業邨（大埔、元朗及將軍澳）逾百間公司，發現不少涉嫌與地契條款不符，當中「無錫旅港同鄉會」會址設在唐英年之弟唐慶年的光膜（香港）大埔工業邨地址，教育家陳美齡其「有益圖書俱樂部有限公司」，亦設在二姊陳曦齡的維特健靈總部。

工業邨本身要求土地租賃者遵守指定用途，違疑違規的公司集中在大埔工業邨一帶，當中光膜（香港）扎根大埔工業邨多年，前身為上市公司美維科技，為唐英年家族拓展面板業務的旗艦公司。光膜（香港）現由家族多為成員控制，唐英年弟唐慶年以個人身份現持有13%。

同鄉會挪用工業邨地址註冊 曾公開撐警執法

去年8月，唐慶年以無錫旅港同鄉會會長身份帶同一眾「藍絲」到西區警署門外示威，支持警方「嚴正執法」。惟記者發現，唐慶年自擔任會長後，同鄉會的註冊地址就由北角柯達大廈遷至大埔工業邨大宏街，而他私人持有多間公司都以該址註冊，與工業邨地契似有衝突。

去年11月，光膜（香港）分拆清溢光電在科創板上市，為首間港人港資於上海科創板上市的公司。記者在清溢光電上市文件中發現，偉華電子、美嘉偉華控股及綠色農場皆以大埔工業邨大宏街為註冊地址，其中「綠色農場」董事分別為唐英年、唐慶年、唐英敏及鐘泰強，而「主要營業項目」一欄卻寫上投資控股及物業租賃，與本業不同。

唐慶年秘書親認改註冊地址 查詢後即稱會遷出

上周記者曾到工業邨大宏街的廠房查詢是否無錫旅港同鄉會會址，門口掛上「東方綫路」招募廣告（早年東方綫路由光膜前身「美維」收購）。記者問及門外保安廠房是否「美維」，他指正確，並承認東方綫路及美維為同一地址，之後記者查詢是否設有無錫旅港同鄉會，保安着記者稍等，之後一位曾姓小姐出現，稱本身是唐慶年秘書的她更兼任同鄉會秘書。

她直言，自2018年唐慶年獲選為會長後便搬到大埔現址，「登記地址已經轉咗嚟，可能下年新一任接手後佢又會搬到第二度」，更稱「我哋依啲會都係咁」。曾小姐更稱，廠房本身從事電鍍版生意，指「好多人好似你咁，打十幾個電話先搵到依度」，更爆出同鄉會新信封都使用了工業邨地址，「收到信嘅人就會知」。

唐慶年發言人回覆《蘋果》稱，無錫旅港同鄉會使用了唐慶年的辦公地點作為註冊地址，這亦是同類型同鄉會的慣常做法。早前唐慶年在大埔工業邨設有辦公室，因此無錫旅港同鄉會的註冊地址亦為大埔工業邨。惟強調唐慶年正遷出大埔工業邨，而無錫旅港同鄉會亦會於下月更新註冊地址。

維特健靈地址變身圖書俱樂部

另外，陳美齡之二姊陳曦齡創辦的維特健靈於1993年成立，總部設於大埔工業邨，公司網頁指現時已有逾550名員工、3間藥廠、6個海外辦事處、60多間零售店舖及專櫃。本身是著名兒科醫生陳曦齡現時為44間公司的董事，公司名稱大部份為健康產品、醫學組織等。但其中一間「有益圖書俱樂部有限公司」，成立於2018年，註冊地址為維特健靈大埔廠房，公司申報指，公司創辦人為陳美齡一人，陳曦齡僅任董事。

在「有益圖書俱樂部有限公司」網頁中提到：「創辦人陳美齡與一群有志之士，希望能把快樂帶回到閱讀，決心製作一個有益圖書書目，為香港兒童及青少年推薦一些有益圖書。」業務明顯與健康產品不符。

早在公司成立之前一年，陳美齡已在社交網絡宣傳其俱樂部，稱「邀請老師、校長、家長和喜愛閲讀的人仕推薦心目中的有益圖書。得到資料之後，再邀請教育、文化界專業人士嚴選最後書目」，未知挑選圖書地點是否在維特健靈廠房，而在維特健靈官網，未有提及圖書俱樂部事宜。就「有益圖書俱樂部有限公司」設於維特健靈總部是否與土地用途不符，公司發言人稱暫時未有回應。

科技園：業務範疇須經批准進行

《蘋果》就工業邨用地一事多次向科技園查詢，園方強調，租契協議訂明，需按照工業邨制定有關批出土地的政策，同時承批人只可在廠房內進行已批准或經香港科技園公司書面同意的業務範圍營運。

但問到公眾如何監管旗下公司沒有違規，園方稱每年會派員進入工業邨廠房，進行實地巡查及記錄營運狀況，並要求他們按照合約條款及租契規定，進行已批准或經科技園書面同意的業務範圍營運。

科技園亦曾經表示，如果使用工業邨地址，但實質上沒有在此地址營運，確實會引起公眾誤解。因此會要求承批人即時更改旗下公司的地址，以免產生誤會。並指如發現違反地契條款及條件的營運，會按契約條件跟進，要求承批人停止有關違規行為，及會按契約條款作出相應行動。但事實上不少公司使用地址多年，並未見有更改。

曾大舉搜查壹傳媒 議員質疑涉雙重標準

警方8月報稱因調查壹傳媒（282）在將軍澳工業邨廠房經營獨立公司，以涉嫌串謀欺詐案，大舉搜查蘋果日報大樓，惟近日多間公司被踢爆違規使用工業邨用地，卻未見有執法行動。

民主黨立法會議員林卓廷表示，現時警方執法明顯雙重標準，「本身所謂違反土地契約投訴喺刑事案係相當輕微，（大舉搜查）根本唔係正常刑事調查嘅情況。」認為事件明顯針對壹傳媒，慨嘆現時本港司法及執法不公，近年情況每況愈下。

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