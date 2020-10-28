【本報訊】新盤爆搶客激戰，二手市場呈捱打局面，部份業主寧願減價或蝕讓離場。啟德天寰有買家於三年前以建築期付款方法高價入市，近日急於套現下，最終蝕約90萬元離場，成為屋苑首宗「流血」個案。另外，沙田第一城兩房單位樓價月內四度失守500萬元。

啟德多個屋苑陸續夠三年額外印花稅鬆綁，二手成交漸漸增加，部份業主止蝕離場。區內代理表示，本月區內暫錄得約5宗成交，其中天寰3座低層D室，實用343方呎，屬一房間隔，原業主2017年6月以799.95萬元一手買入單位，原以800萬元「平手價」放盤，因急於套現，最終連減三口價共52萬元，至748萬元才能甩貨，持貨三年賬面損手52萬元或6.5%，若連佣金及釐印費等開支，估計實際蝕約90萬元，為屋苑首宗「流血」個案。據知，業主沒有透露賣樓原因，「只係講好急，快賣。」

資料顯示，單位當年一手定價824.7萬元，買家選用建築期付款及發展商提供的二按優惠，故折扣僅3%，成交價比樓上一層單位當年即供價674萬元貴近19%，造成今次要蝕讓。天寰今年以來錄得約12宗二手買賣，全部錄得賬面獲利離場，賺幅7%至26%。

嘉峯匯加推 693.8萬入場

啟德一手供應源源不絕，頂死區內二手市場。尚有逾500伙貨尾待售、嘉華國際（173）旗下嘉峯匯，昨趁市旺加推168伙，折實平均呎價24,722元，一房入場費693.8萬元。嘉華國際營業及市場策劃（香港地產）總監溫偉明指，預計最快本周六發售。他直言雖然多個新盤發售，但不擔心存在競爭，形容對客戶而言「好似買波鞋，都想去多幾間波鞋舖睇」。

元朗貴價戶亦錄得損手個案。中原溫旭銘稱，元朗溱柏剛得一宗特色單位成交，屬1座頂層四房戶，實用1,346方呎，平台約196呎，天台約1,190呎，附連兩個車位，叫價2,000萬元，議價100萬元，以1,900萬元易手，呎價14,116元。原業主2015年以1,858.1萬元向發展商購入上址及車位，五年僅升2.3%，連使費料蝕約47萬元。

沙田廣場大單位跌穿千萬

柏傲莊吸乾市場購買力，區內代理表示，沙田部份業主叫價軟化，願減價沽貨。沙田第一城兩房單位再跌穿500萬元，是本月內第4次。位於48座低層F室，實用284方呎，業主開價500萬元，最後以480萬元成交，呎價16,901元。另外，沙田廣場「鳳凰樓」大單位跌穿1,000萬元，位於D座極高層4室，屬頂層對落一層，實用612方呎，三房間隔，以995萬元獲買家承接，呎價16,258元，較去年高位略平4%。